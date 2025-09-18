अंतरवालीतील दगडफेकीमागे शरद पवारांचे आमदार? छगन भुजबळांचा खळबळजनक दावा

Chhagan Bhujbal On Antarwali Sarati Andolan: जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे उपोषण सुरु असताना आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मोठा राडा झाला होता. यावेळी तेथील आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. दगडफेकीची देखील घटना समोर आली होती. या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात आणि सर्वत्र खळबळ उडाली होती.
दरम्यान, मनोज जरांगे यांचं उपोषण सुरु असताना पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये वाद झाल्यानंतर ही घटना घडली होती. यामध्ये अनेक आंदोलक जखमी झाले होते. अशातच आता या घटनेप्रकरणी छगन भुजबळ यांनी मोठं विधान केलं आहे.
छगन भुजबळ यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली-साराटी गावाच्या आंदोलनाबद्दल बोलताना आरोप केला की काही आंदोलनकारक दगडफेक करताना व लाठीचार्ज झाल्यानंतर दगडफेकीच्या दिवशी रात्रीतून बैठका झाल्या. या बैठकीत शरद पवारांचे आमदार होते. असा खळबळजनक दावा छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
छगन भुजबळ यांच्या या दाव्यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. यामुळे छगन भुजबळ यांनी केलेला हा दावा चर्चेचा विषय बनला आहे.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून चांगलंच राजकारण तापलेलं आहे. यामध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत काढलेला जीआर हा मागे घेण्यात यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी समाजाने आणि नेत्यांची नाराजी असल्याचे देखील त्यांनी म्हटलं आहे.
मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात रिट याचिका देखील दाखल करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काढलेला जीआर मागे घ्या अन्यथा त्यामध्ये आवश्यक तो बदल करा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
FAQ
1. जालना येथील अंतरवली सराटी आंदोलनात काय घडले?
1 सप्टेंबर 2023 रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जारंगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये वाद झाला. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, दगडफेक झाली, आणि अनेक आंदोलक जखमी झाले. या घटनेने राजकीय खळबळ उडाली.
2. छगन भुजबळ यांनी जालना आंदोलनाबाबत काय दावा केला?
भुजबळ यांनी दावा केला की, दगडफेक आणि लाठीचार्जनंतर रात्री अंतरवली सराटी येथे बैठका झाल्या, ज्यात शरद पवारांचे आमदार सहभागी होते. हा दावा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.
3. छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण GR बाबत काय मागणी केली?
भुजबळ यांनी 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी झालेला मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा GR मागे घेण्याची किंवा त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. त्यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली.