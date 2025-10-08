English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एक निर्णय मंत्री छगन भुजबळ यांना महागात पडणार? अजित पवार नाराज, राष्ट्रवादी पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता

मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात भुजबळांनी आक्रमक भूमिका घेतलीय. जीआरवरून भुजबळ सातत्यानं सरकार आणि जरांगेंवर टीका करत आहेत. तसंच भुजबळांसोबत इतरही ओबीसी नेते मैदानात उतरले आहेत. दरम्यान भुजबळांच्या याच भूमिकेवरून अजित पवार यांनी त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 8, 2025, 11:40 PM IST
एक निर्णय मंत्री छगन भुजबळ यांना महागात पडणार? अजित पवार नाराज, राष्ट्रवादी पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता

Chhagan Bhujbal Vs Ajit Pawar On Maratha Reservation GR : मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळांनी एल्गार पुकारलाय.. छनग भुजबळांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार त्यांच्यावर नाराज असल्याची माहिती आहे. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर लागू केल्यानंतर भुजबळांनी थेट रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा दिला आहे. तसंच जीआर रद्द करण्याचीही मागणी भुजबळांनी केलीय. त्यामुळे आगामी काळात भुजबळांच्या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच अजित पवारांनी भुजबळांवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठा जीआरवरुन छगन भुजबळांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून अजित पवार नाराज असल्याची माहिती समोर येत आहे.  काही नेते विशिष्ट जातीवर टोकाची भूमिका घेतात, अजित पवारांचं बैठकीत विधान केले.  विशिष्ट जातीवर टोकाची भूमिका घेतल्यानं पक्षाचं नुकसान होते.  काहींचं मत पक्षाची प्रतिमा चुकीची करते, भुजबळांच्या भूमिकेवर अजित पवारांनी हे विधान केले. 

अजित पवारांनी भुजबळांवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी अजित पवारांनाच सवाल केलाय. जरांगे एका विशिष्ट समाजासंदर्भात बोलतात तेव्हा अजित पवार का बोलले नाहीत? असा खडा सवाल वडेट्टीवारांनी उपस्थित केला. तर अजित पवारांना संपवण्यासाठी षडयंत्र रचलं जात असल्याचं म्हणत जरांगेंनी भुजबळ आणि वडेट्टीवारांकडे बोट केलंय. मराठ्यांचं हक्काचं आरक्षण ओबीसींना देण्यात आल्याचा दावा जरांगेंनी केलाय.. तसंच मराठा आरक्षणाच्याविरोधात बोलू नका म्हणून अजित पवारांनी भुजबळांना थेट सांगावं असं आवाहन जरांगेंनी केले.

ओबीसी नेत्यांनी जीआरविरोधात घेतलेल्या भूमिकेनंतर जरांगे पाटील ओबीसी नेत्यांवर आगपाखड करतायत. जरांगे आणि भुजबळ पुन्हा एकदा आमनेसामने आले आहेत. आरक्षणाच्या अभ्यासावरून भुजबळांनी जरांगेंना डिवचलंय. तर जरांगेंनी देखील आपल्या स्टाईलनं भुजबळांना प्रत्युत्तर दिले. येत्या काही दिवसात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचं  बिगुल वाजणारय.. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष तयारीला लागलाय. राज्यात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण तापलंय. त्यामुळे राजकीय पक्षांना दोन्ही समाजाची नाराजी ओढावून घेणं चांगलंच महागात पडू शकतं. म्हणूनच की काय अजित पवारांनी भुजबळांच्या भूमिकेवरून त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
chhagan bhujbalAjit pawarMaratha reservation GRChhagan Bhujbal Vs Ajit Pawar On Maratha Reservation GRMaharashtra Politics

इतर बातम्या

65 KM पर्यंत वाहनांच्या रांगा, तब्बल 96 तासांचा भारतातील स...

भारत