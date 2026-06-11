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पक्षापेक्षा कुणी मोठं नाही... सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री, सर्व नेते आणि कार्यकर्त्यांसमोर छगन भुजबळ यांचा 'त्या' बड्या नेत्याला इशारा

भुजबळ साहेब कब्बडीचे खेळाडू आहेत असं सुनिल तटकरे म्हणाले. यानंतर छगन भुजबळ यांनी  खेळात राजकारण आणू नका आणि राजकारणाचे खेळ करू नका असं पलटवार केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 11, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:00 PM IST
पक्षापेक्षा कुणी मोठं नाही... सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री, सर्व नेते आणि कार्यकर्त्यांसमोर छगन भुजबळ यांचा 'त्या' बड्या नेत्याला इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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