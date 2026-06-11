पक्षापेक्षा कुणी मोठं नाही... सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री, सर्व नेते आणि कार्यकर्त्यांसमोर छगन भुजबळ यांचा 'त्या' बड्या नेत्याला इशारा

Chhagan Bhujbal NCP Vardhapan Din : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 27 वा वर्धापन दिन मेळावा आज मुंबईतील षणमुखानंद हॉल येथे पार पडला. या सोहळ्यासाठी राज्यभरातून पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली. अजित पवारांच्या निधनानंतर पार पडणारा हा पहिलाच मेळावा आहे. पक्षापेक्षा कुणी मोठं नाही... असं म्हणत छगन भुजबळ यांनी या मेळाव्यात सुनेत्रा, पवार, राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री, सर्व नेते आणि कार्यकर्त्यांसमोर राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याला इशारा दिला.
पक्षापेक्षा कुणी मोठं नाही, पक्ष म्हणजे फक्त झेंडा नाही. पक्ष म्हणजे तुम्ही आम्ही आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा समूह. सुनेत्राताईंच्या रुपात अजित दादांचे स्मरण करायचे आहे. मी काय बोलू, तो बोलेल असं म्हणण्याऐवजी हम बोलेंग असं म्हणलं पाहिजे. मतभेद असले पाहिजेत मन भेद नाहीत. पद म्हणजे अळवावरचं पाणी असतं. पद कधी निसटून जाईल सांगता येत नाही. कार्यकर्ता जिवंत राहिले पाहिजे. खेळात राजकारण आणू नका आणि राजकारणाचे खेळ करू नका असं छगन भुजबळ म्हणाले. छगन भुजबळांनी सुनील तटकरेंना इशारा दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
राष्ट्रवादीच्या याच वर्धापन दिन मेळाव्यात भाषण करताना भुजबळ यांच्या नावाचा उल्लेख केला. भुजबळ साहेब कब्बडीचे खेळाडू आहेत, चांगले कलाकार आहेत, सिनेनिर्माते आहेत. भुजबळ साहेब खेळात बाद झालेला खेळाडू बाजूला बसतो मात्र भुजबळ साहेब बाद झाले नाही.. भुजबळ साहेब म्हणाले की हम सतरंज के खिलाडी नहीं...मुंबईत अनेकांना महापौर व्हायचे होतं पण कोणाला ते जमले नाही. मात्र भुजबळ साहेब महापौर झाले.. आता तेव्हा तुम्ही काय केले मला माहिती आहे. कबड्डीचा उत्कृष्ट डाव खेळणारे छगन भुजबळ असा उल्लेख सुनील तटकरे यांनी केला. तटकरेंच्या टिपण्णीला भुजबळ यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले.
छगन भुजबळ यांनी आपल्याला राज्यसभेची उमेदवारी आणि पुतणे समीर भुजबळ यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याबद्दल अप्रत्यक्ष आणि सूचकपणे का होईना नाराजी व्यक्त केली. तुमच्यावर अन्याय झाला आहे का, असा प्रश्न विचारल्यावर, 'अन्याय काय, हे चालायचंच आता. आज नही तो कल , कल नही तो परसो, असे आमचे धोरण आहे असं भुजबळांनी म्हटलंय. शिवाय दुस-यांची मुलं राज्यसभा, लोकसभेवर जातात, तोच न्याय लावा म्हटलं होतं असंही भुजबळांनी म्हटलं.. 'मै कबड्डी का खिलाडी हूँ, शतरंज का खिलाडी नही हू', अशी सूचक टिप्पणी केली. तसंच आपल्या उमेदवारीला भाजपनं नकार दिला नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं...
अजित पवार यांच्या फोटोला फुल वाहण्याच दुःख आपल्याला आले आहे. ते एक इतिहास घडवत होते. पहिल्यांदा संकल्प आला पाहिजे मग संघर्ष केला पाहिजे मग समर्पण केल पाहिजे. मी इतिहास का सांगत आहे ज्यांना इतिहास माहीत आहे तेच इतिहास घडवतात. शरद पवार यांन काँग्रेस मधून बाहेर काढण्यात आला होते मी तेव्हा विधानपरिषदेवर विरोधीपक्ष नेता होतो. ए 10 बंगल्यात या पक्षाची स्थापना झाली आणि तिथेच इतिहास घडला. तो बंगला माझा होता विरोधी पक्षाचा एफिडेवीट देखील आम्ही बनवले होते. ये विरासत युही नही मिलती साथियो...कुछ ने सब दाव पे लगाया है...
1999 ला अनेक लोकांनी माझ्याशी संपर्क साधला होता. पण मी ठरवलं होत मी शरद पवार यांची साथ घेतली आहे त्यांना कधी सोडल नाही तेव्हा काँग्रेस कडून मला मुख्यमंत्री पद देण्याची ऑफर दिला होता. 1999 ला लाखो लोकांची सभा या मुंबईत घेतला होता. या पक्षाचा पहिला प्रदेशाध्यक्ष मी झालो होतो. 1999 ला प्रीपोल निवडणूक या 6 महिन्या अगोदर घेण्यात आल्या त्यामुळे कमी निवडून आले. नाही तर तेव्हाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता. अजित पवार यांच काम पुढे घेऊन जायचं आहे. संधी प्रत्येकाला मिळत असते त्यामुळे त्यांचं सोन करायचं की काय करताच हे तुम्ही ठरवा. एसआयआर च्या संदर्भात सजग झाला पाहिजे आणि बूथप्रमुख हा आपला प्रत्येक बूथ मधे झाला पाहिजे आणि बीएलओ काय करत आहे याची माहिती आपल्याला पाहिजे. पक्षापेक्षा मोठा कोणी नाही आहे त्यामुळे खेळात राजकारण करू नका आणि राजकारणाचा खेळ करू नका. आपल्याला पक्ष मोठा करायच आहे असं छगन भुजबळ म्हणाले.