English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मराठ्यांना कुणबी दाखले भुजबळ भडकले, नोंदी असतील त्यांनाच कुणबी दाखले देण्याची मागणी

Maratha reservation agitation : सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर आता मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात झाली आहे. कुणबी जातीच्या दाखले वाटपावर छगन भुजबळ यांनी संशय व्यक्त केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 17, 2025, 08:13 PM IST
मराठ्यांना कुणबी दाखले भुजबळ भडकले, नोंदी असतील त्यांनाच कुणबी दाखले देण्याची मागणी

Chhagan Bhujbal Vs Manoj Jarange : मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात झाली आहे. कुणबी जातीच्या दाखले वाटपावर छगन भुजबळ यांनी संशय व्यक्त केला आहे. दुसरीकडं मनोज जरांगे पाटलांनीही कुणबी जातीचे दाखले वाटपाचं सावध स्वागत केलं आहे. दिलेले जातीचे दाखले दाखवण्यासाठी त्यांनी मराठा समाजाला अंतरवालीत बोलवलं आहे. या दाखले वाटपावरही त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात

मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्या मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात झाली आहे. मराठवाड्यातील जिल्ह्याजिल्ह्यात जातीचे दाखले दिले जात आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात कुणबी दाखल्यांचं वाटप करण्यात आलं. गेल्या सात ते आठ वर्षांच्या लढ्यानंतर कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाल्याचा आनंद मराठा लाभार्थींच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता.

कुणबी जातीचे दाखले वाटपांवर ओबीसी नेते छगन भुजबळ नाराज असल्याचं दिसलं. ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना जातीचे दाखले दिल्यास हरकत नाही असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं आहे. पण ज्यांनी बनावट नोंदी केल्या असतील त्यांना दाखले देऊ नये अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

जातीचे दाखले घेऊन अंतरवालीला या 

मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी दाखले वाटपाचं स्वागत केलं आहे. मराठा समाजाच्या जे पाठिशी उभे राहणार त्यांच्या पाठिशी मराठा समाज उभा राहणाकर अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. ज्यांना कुणबी जातीचे दाखले मिळालेत त्यांना मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीत बोलवलं आहे.

मराठा समाजातील अनेकांना कुणबी जातीचे दाखले मिळाल्यानं त्यांना ओबीसींचे सगळे लाभ मिळणार आहेत. यामुळं मराठा समाजातील एक मोठा समुह ओबीसींमध्ये येणार आहे. कुणबी दाखले घेऊन ओबीसी समाजात आलेल्या मराठा समाजाबाबत ओबीसींमधील इतर जातींमध्ये कायम अविश्वास असणार आहे हे मात्र अधिक ठळकपणे जाणवू लागलं आहे.

FAQ

1. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची सुरुवात कधी आणि कशी झाली?

महाराष्ट्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारी ठराव (GR) जारी केला, ज्यात मराठा समाजातील ज्यांच्या नोंदीत कुणबी नाव आहे, त्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. हे ठराव मनोज जारंगे पाटलांच्या उपोषणानंतर (ज्याचे 5 दिवस चालले आणि 2 सप्टेंबरला संपले) जारी झाले. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये (जसे हिंगोली) वाटप सुरू झाले, ज्यात पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी प्रातिनिधिक वाटप केले.

2. छगन भुजबळ यांनी कुणबी दाखल्यांवर काय संशय व्यक्त केला?

ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी GR ला विरोध केला आणि न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली. त्यांचा असा दावा आहे की, केवळ खऱ्या कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना दाखले मिळावेत, पण बनावट नोंदी असतील तर दाखले न द्यावेत. ते म्हणतात, "धर्म बदलता येऊ शकतो, पण जात नाही." त्यांनी ओबीसी कोट्यावर परिणाम होईल असा भीती व्यक्त केली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना GR रद्द करण्याची विनंती केली.

3. मनोज जारंगे पाटील यांनी कुणबी दाखल्यांवर काय प्रतिक्रिया दिली?

मनोज जारंगे पाटलांनी कुणबी दाखल्यांच्या वाटपाचे स्वागत केले आणि मराठा समाजाला पाठिंबा देणाऱ्यांना धन्यवाद दिले. त्यांनी दाखले मिळालेल्या मराठ्यांना अंतरवाली (जिल्हा) सराटी येथे बोलावले, जेथे त्यांनी दाखले तपासण्याची आणि सत्यापन करण्याची मागणी केली. ते म्हणतात, "मराठा समाजाच्या पाठिशी उभे राहणाऱ्यांच्या पाठिशी मराठा समाज उभा राहील." ते GR ची अंमलबजावणी 17 सप्टेंबरपूर्वी सुरू करण्याची मागणी करतात.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
maratha reservationManoj jarange patilMaratha communityKunbi recordschhagan bhujbal

इतर बातम्या

प्रियंका चोप्राचे 'या' विवाहित अभिनेत्यासोबत होते...

मनोरंजन