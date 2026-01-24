'ईडीने आता...' महाराष्ट्र सदन प्रकरणी भुजबळांना क्लिनचीट दिल्यानंतर संजय राऊतांनी सर्वच काढलं...

Chhagan Bhujbal: काल दोन्ही नेत्यांनी राजकीय स्थितीवर परखड भाष्य केले. माणसाच्या मताला काही किंमत ठेवली नाही. पैशाचा बाजार सुरूय. शिसारी येणे, गुलामांचा बाजार हे दोघांचेही एकच मत आहे. भाजपचे मांडलिक शिंदेही बादशहा समजून गुलामांची बोली लावतायत. हे दिल्लीतल्या दोन बादशहांकडून सुरू असल्याचे संजय राऊत म्हणाले.
शरद पवार व अजित पवार जवळपास एकत्र आलेत वाटतायत. दोघांचेही उमेदवार एका चिन्हावर लढतायत. शरद पवार हे अजित पवारांसह मविआत येतील. शरद पवार आमच्यासोबत आहेत. अजित पवार यांच्यावर तिथं कारवाई होईल. त्यांना सरकारमधून बाहेर पडावे लागेल, दोन्ही दगडांवर पाय नाही ठेवता येणार नाही, असेही राऊत म्हणाले. सोलापुरात दोन्ही शिवसेना एकत्र लढतायत हे अधिकृत नाही. उद्धव ठाकरे असा निर्णय घेणार नाहीत. काही घडलंय याची माहिती नसल्याचे राऊतांनी स्पष्ट केले.
तसेच यावेळी त्यांनी राज ठाकरेंवरही भाष्य केले. पक्ष म्हणून एकत्र आलोय. सगळं विसरायला हवं हे वाक्य महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. राज ठाकरे व्यंगचित्रकार आहेत. ते सहजसोपे बोलले. डॅा यादव यांचे ते उदाहरण आहे. राज ठाकरे यांच्या केवळ भाषणाचा काय एकत्र आल्याचा फायदा असल्याचे ते म्हणाले.
भाजपकडे सत्ता आहे तोवर ते सर्व तन मन धनाने त्यांच्याकडे असतील. मेलेले मेंढर आगीला भीत नाही. तुम्ही क्लिनचिट दिलीय ना. उगीच डरकाळ्या का फोडताय. भुजबळ निर्दोष असल्याचा निकाल दिलाय. ईडीने आता प्रायश्चित्त घ्यायला हवे, असे राऊत म्हणाले.
प्रितीसंगमामुळे भितीसंगम निर्माण झाली. त्यांची गटस्थापना घटस्थापनेपर्यंत जाईल. शिंदे रूसून बसलेत. सून रुसून बसलीय सारखं दिल्लीत सासरेकडे जावे लागतंय. भाजप माझे ते माझे व तुझे ते माझ्या बापाचे. केडीएमसीतल्या त्या नगरसेवकांचे आम्ही पोस्टर लावू. यांना आपण पाहिले का? भाजप शिंदेंच्या कार्यालयातही पोस्टर लावू असे राऊत म्हणाले.