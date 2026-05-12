Chhagan Bhujbal:'पहिल्यासारखी सर्वसामान्य परिस्थिती...', PM मोदींच्या आवाहनानंतर भुजबळांचे विधान चर्चेत!

Chhagan Bhujbal: जगातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि वाढती महागाई या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला सोने खरेदी थांबवण्याचे आणि पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान मोदींच्या आवाहनानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जागतिक परिस्थितीबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. विविध देशांमध्ये वाढत असलेले युद्धसदृश वातावरण, कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील अडथळे आणि समुद्री मार्गांवरील तणाव याचा थेट परिणाम भारतावर होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या उपलब्धतेवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याऐवजी संयम ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
भुजबळांनी सांगितले की, जगातील अनेक मोठे देश सध्या युद्धजन्य परिस्थितीत अडकले आहेत. मध्यपूर्वेतील संघर्ष, रशिया-युक्रेन तणाव आणि समुद्री व्यापार मार्गांवरील अडथळ्यांमुळे तेल वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. भारत हा मोठ्या प्रमाणात इंधन आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक बाजारातील किंमतीतील बदलांचा फटका सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे भविष्यात इंधनाचे दर वाढणे किंवा काही भागात तात्पुरती टंचाई निर्माण होणे अशक्य नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
राज्य सरकारने आवश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलसोबतच रेशनवरील धान्य, स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. काही नागरिक अफवांमुळे मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी करतात, त्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होते. यामुळे बाजारातील परिस्थिती अधिक बिघडते. प्रशासनाने अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
भुजबळांनी नागरिकांना इंधनाचा वापर जपून करण्याचा सल्ला दिला. अनावश्यक वाहन वापर टाळणे, सार्वजनिक वाहतूक वापरणे आणि ऊर्जा बचतीच्या सवयी अंगीकारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. वाढत्या पेट्रोल दरांमुळे आधीच मध्यमवर्गीयांचे बजेट कोलमडले असून, आणखी संकट टाळण्यासाठी सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे अन्नधान्य, बांधकाम साहित्य, औषधे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू महाग होतात. त्यामुळे इंधन संकट हे फक्त वाहनधारकांपुरते मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव पडतो. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अशा परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर होतो.
राज्य सरकारकडून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू असल्याची माहितीही देण्यात आली. तेल कंपन्या, वितरण यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवला जात आहे. काही भागात अतिरिक्त साठा तयार ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भविष्यात अचानक परिस्थिती बिघडल्यास नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी पूर्वतयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. सरकार कोणतीही परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
सध्या देशात प्रत्यक्ष इंधनटंचाई नसली तरी जागतिक अस्थिरतेमुळे भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो, हा मुख्य संदेश या इशाऱ्यातून समोर येतो. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने दीर्घकालीन उपाय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा आणि पर्यायी इंधन यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक जागतिक संघर्षाचा थेट परिणाम भारतीयांच्या खिशावर होत राहील, असा इशारा देण्यात आलाय.