'सत्याचा विजय...', महाराष्ट्र सदन प्रकरणात दोषमुक्त झाल्यानंतर छगन भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया!

Chhagan Bhujbals: महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आलीय. याप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? काय म्हणाले छगन भुजबळ? सविस्तर जाणून घेऊया.
दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र सदन नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. या प्रकल्पात काही आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय निर्माण झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर या प्रकरणात आरोप लावण्यात आले. हे बांधकाम महाराष्ट्र सरकारच्या जबाबदारीखाली होते आणि त्यात पैसे गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्या. या घटनेमुळे राजकीय वातावरण तापले आणि भुजबळ यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. मात्र हे प्रकरण दीर्घकाळ चालले आणि अनेक तपास यंत्रणांनी याची चौकशी केली.
भुजबळ यांच्यावर मुख्यत्वे आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) याबाबत गुन्हा नोंदवला. त्यानुसार, बांधकामाच्या कंत्राटात नियम मोडले गेले आणि पैसे चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले असा दावा होता. सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीनेही यात हात घातला आणि मनी लॉन्डरिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. एकूण 46 जणांवर हे आरोप होते, ज्यात ठेकेदार आणि अधिकारी सामील होते. या आरोपांमुळे भुजबळ यांची प्रतिमा डागाळली.
छगन भुजबळ हे त्या वेळी महाराष्ट्रातील मंत्री होते आणि सदनाच्या बांधकामाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. आरोपांनुसार, त्यांनी कंत्राट देताना पक्षपात केला आणि फायदे घेतले. मात्र, भुजबळ यांनी नेहमीच हे आरोप नाकारले आणि ते राजकीय सापळा असल्याचे सांगितले. या प्रकरणामुळे त्यांना अटक झाली आणि काही वर्षे तुरुंगात घालवावी लागली. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही याचा त्रास सहन करावा लागला. हे प्रकरण त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मोठा धक्का देणारे ठरले.
प्रकरणाची सुरुवात एसीबीच्या गुन्ह्याने झाली. त्यानंतर ईडीने स्वतंत्र तपास सुरू केला. न्यायालयात अनेक सुनावण्या झाल्या आणि पुरावे सादर करण्यात आले. भुजबळ यांना आधी एसीबी प्रकरणात दोषमुक्त करण्यात आले. मात्र, ईडी प्रकरण सुरूच राहिले. विशेष न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकल्या आणि पुराव्यांचा अभ्यास केला. ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालली, ज्यात वकीलांच्या युक्तिवादांचा समावेश होता. शेवटी, न्यायालयाने पुरेशा पुराव्यांच्या अभावात निर्णय दिला. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्यासह 46 जणांना दोषमुक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, एसीबी प्रकरणात दोषमुक्ती मिळाल्याने ईडीचे प्रकरण टिकू शकत नाही. पुरावा अपुरा असल्याचे सिद्ध झाले यामुळे भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात आज न्यायालयाने आम्हाला दोषमुक्त केले आहे. सत्याचा आणि न्यायाचा विजय झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत आम्ही न्यायप्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास ठेवून संयमाने वाट पाहिली, असे छगन भुजबळ म्हणाले. या काळात माझ्या कुटुंबाने, सहकाऱ्यांनी आणि जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. यापुढील काळातही अधिक जोमाने जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही सगळेच काम करत राहू.”, असे छगन भुजबळ म्हणाले.