English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

औरंगजेबाचं नाव, नगरसेवकांच्या निधीवर घाव

पुर्वीचं औरंगाबाद या नावावरुन महाराष्ट्रात बरीच वर्ष राजकीय वाद बघायला मिळायला. औरंगाबादचं नाव बदलून संभाजीनगर करावं ही मागणी सुद्धा बरीच वर्ष करण्यात आली. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 22, 2026, 11:05 PM IST
विशाल करोळे छत्रपती संभाजीनगर, झी 24 तास : छत्रपती संभाजी नगर महापालिकेत भाजपची निर्विवाद सत्ता आहे. याच महापालिकेत सत्ताधार्यांनी आता नगरसेवकांना देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये भेदभाव केल्याचे चित्र आहे. ही बाब सभापतींनी मान्य सुद्धा केली आहे. पण यासाठी त्यांनी एक कारण दिलं आहे. जर एमआयएम नगरसेवकांना छत्रपती संभाजीनगर न म्हणता औरंगाबाद म्हणायचं असेल तर आम्ही निधी देणार नाही असं भाजपने म्हटलंय. आधी संभाजीनगर म्हणा मगच निधी घ्या असा इशारा भाजपने दिला आहे. बघुयात भाजपच्या या शिक्षेचे काय पडसाद उमटले आहेत.   

Add Zee News as a Preferred Source

पुर्वीचं औरंगाबाद या नावावरुन महाराष्ट्रात बरीच वर्ष राजकीय वाद बघायला मिळायला. औरंगाबादचं नाव बदलून संभाजीनगर करावं ही मागणी सुद्धा बरीच वर्ष करण्यात आली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना राजीनाम्याच्या शेवटच्या दिवशी नामांतराचा निर्णय घेतला. आणि त्यानंतर केंद्राच्या परवानगीने औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर झालं. औरंगजेबावरुन पडलेलं औरंगाबाद नाव जरी इतिहास जमा केलं असलं तरी अनेकांच्या मनातून ते आजही जायला तयार नाही. त्यातलाच एक पक्ष म्हणजे एमआयएम.. वारंवार सांगून सुद्धा एमआयएम नगरसेवकांकडून शहराचा उल्लेख संभाजीनगर न करता औरंगाबाद असाच केला जातो.  त्यामुळे एमआयएम नगरसेवकांना शिक्षा देण्यासाठी त्यांच्या निधीतच कपात करण्यात आली आहे. 

औरंगजेबाचं नाव, निधीवर घाव केला आहे. भाजप नगरसेवकांना 80 लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. एमआयएम नगरसेवकांना 35 लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. स्थायी समितीकडून भाजप-सेना नगरसेवकाला 50 लाख जाहीर केले आहेत. स्थायी समितीकडून एमआयएमला केवळ 5 लाख रुपये जाहीर केले आहेत. निधीतली ही कपात म्हणजे औरंगाबाद म्हणण्याचीच शिक्षा असल्याचं स्थायी समिती सभापतींनी म्हटलं आहे. तर निधी वाटपात झालेल्या या पक्षपातीपणाला एमआयएणने हिटलरशाही म्हटलंय. तसच निधीसाठी कोर्टात जाण्याचा इशाराही दिलाय. त्याचबरोबर आम्ही तुमच्या भावनांचा सन्मान करतो तर तुम्ही सुद्धा सन्मान करा असंही विरोधी पक्ष नेते समीर बिल्डर यांनी म्हटलं आहे. गेली काही दिवस भाजपा विरुद्ध एमआयएम असे सारखे खटके उडत आहे. मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही एमआयएम आणि भाजपकडून जोरदार घोषणाबाजी झाली त्यात आता निधीवरूनही रणकंदन होणार असं चित्र दिसतंय.. पण एमआयएम नगरसेवकांना औरंगजेबाच्या नावाबद्दल खरच प्रेम आहे का , संभाजीनगर म्हणण्यात काही अडचण आहे का याची उत्तर देणं गरजेचं आहे. पण या राजकीय भूमिकांमुळे निधीमध्ये कपात करणं सुद्धा वॉर्डमधल्या जनतेवर अन्याय करण्यासारखं आहे. येत्या काळात यावरुन संभाजीनगरमधलं राजकारण तापण्याची चिन्ह आहेत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
AurangazebChhatrapati Sambhaji NagarCorporator Nidhi

