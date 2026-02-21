English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बिछान्यात गुंडाळलेल्या त्या मृतदेहाचं गूढ उकललं; प्रेमप्रकरणाच्या वादातून आईनेच पोटच्या मुलीचा काटा काढला

बिछान्यात गुंडाळलेल्या 'त्या' मृतदेहाचं गूढ उकललं; प्रेमप्रकरणाच्या वादातून आईनेच पोटच्या मुलीचा काटा काढला

Chhatrapati Sambhaji Nagar crime news : महाराष्ट्रात मागील 24 तासांमध्ये घडलेल्या काही गुन्हेगारी कृत्यांनी नागरिकांना धक्का दिला असून, छत्रपती संभाजीनगरमध्येही अशाच एका घटनेनं भुवया उंचावल्या...   

सायली पाटील | Updated: Feb 21, 2026, 01:14 PM IST
बिछान्यात गुंडाळलेल्या 'त्या' मृतदेहाचं गूढ उकललं; प्रेमप्रकरणाच्या वादातून आईनेच पोटच्या मुलीचा काटा काढला
Chhatrapati Sambhaji Nagar crime news love affair of mother kills 20 years old daughter

Chhatrapati Sambhaji Nagar crime news : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नुकताच एक असा प्रकार घडला, ज्यानं संपूर्ण पोलीस यंत्रणेलाही धक्का दिला. प्राथमिक माहितीनुसार वाळूज महानगर परिसरात एक धक्कादायक घटना (Chhatrapati Sambhajinagar Crime News) घटना घडली. जिथं, एका गादी अथवा बिछान्यामध्ये गुंडाळण्यात आलेल्या मृतदेहानं एकच खळबळ माजली. पोलीस चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार संबंधित तरुणीच्या सावत्र आई-वडिलांनी, “मुलीने गळफास घेतला असून तिचा मृतदेह गावाकडे अंत्यसंस्कारासाठी घेऊन जात होतो,” अशी माहिती दिली. मात्र आता त्याच मृतदेहाबाबत वेगळाच उलगडा झाला आहे. 

नेमकं काय घडलं होतं?

छत्रपती संभाजीनदरमध्ये घडलेल्या घटनेदरम्यान खळबळजनकरित्या समोर आलेल्या 'त्या' मृतदेहाचा उलगडा अखेर झाला. प्रेमप्रकरणाच्या सततच्या वादातून आईनेच पोटच्या मुलीचा गळा घोटला. संभाजीनगरच्या वडगाव कोल्हाटीत ही घटना घडली. मुलीचा खून करून आई, वडील आणि भावाने मिळून मृतदेह गादीत गुंडाळून दोरीने बांधळा आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशानं गावाकडे नेण्याचं ठरवलं. रिक्षाने जात असताना पोलिसांना संशयास्पद हालचाली आढळून आल्यात. त्यानंतर चौकशी केली असता या खुनाचा उलगडला झाला. 21 वर्षीय नंदीनीने प्रेमसंबंधातून मुलासोबत लग्नाचा हट्ट धरला. याच्या सततच्या वादातून आईने मुलीचा काटा काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. 

पळ काढताना कसं हेरलं? 

वडगाव कोल्हाटीतील साबळे कुटुंब गावी जात असताना तिसगाव चौफुली इथं त्यांच्या गादीत संशयास्पदरीत्या काहीतरी गुंडाळल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ज्यानंतर तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत गादीची तपासणी केली. गादी उघडून पाहिली असता त्यामध्ये नंदीनी राजू धिवरे या तरुणीचा मृतदेह आढळून आला. या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. ज्यानंतर आता या हत्येचा उलगडा झाला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Kolhapur Crime News : चैनीसाठी पैसे हवेत, म्हणून नातवाने चहा पाजत आजीला संपवलं; पोलीस तपासातून घटनाक्रम समोर

सोलापूर पुणे हायवेवर एका व्यक्तीची हत्या 

दरम्यान, राज्यात अशाच आणखी एका घटेनं लक्ष वेधलं असून, पुण्याच्या दौंड तालुक्यातील पाटस येथे सोलापूर पुणे हायवेवर एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलं. महेश उर्फ मन्या संजय भागवत असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. शुक्रवारी रात्री सव्वा आठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. जुन्या वादातून हा खून करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती मिळतीये.. याप्रकरणी दौंड पोलिसांनी 5 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. 

