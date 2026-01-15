English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Chhatrapati Sambhaji Nagar Exit Poll : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कोण मारणार बाजी, कुणाची येणार सत्ता?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट हे आमने सामने आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी निकाल कुणाच्या बाजूने लागेल याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 09:44 PM IST
मराठवाड्यात आज 5 महापालिकेसाठी निवडणूका झाल्या. यामध्ये नांदेड, लातूर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, जालना या महापालिकेंचा समावेश आहे. यामध्ये सगळ्यांचं लक्ष छत्रपती संभाजी नगरकडे लागून राहिलं आहे. 

छत्रपती संभाजी नगर भाजप 20-25, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 30-35, राष्ट्रवादी अजित पावर यांना 1-2 जागा मिळतील, तर काँग्रेस 4-5, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला 12-18 जागा मिळतील तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला 00-01 आणि मनसे आपलं फक्त खातं सुरु करेल. तर इतर आणि अपक्ष यांना 30-40 जागा मिळतील. 

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणूक 2026 चे मतदान आज, 15 जानेवारी 2026 रोजी पार पडले असून विविध वृत्तवाहिन्यांचे एक्झिट पोल (Exit Polls) समोर आले आहेत . 

छत्रपती संभाजीनगर एक्झिट पोलची माहिती

रुद्र एक्झिट पोल : या महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हा सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भाजपला 50 पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा विश्वास स्थानिक नेत्यांनी व्यक्त केला आहे . 
ठाकरे गट आणि मनसे: एक्झिट पोलनुसार, या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षांचा जोर काहीसा कमी दिसून येत आहे .
मतदानाची टक्केवारी: शहरात दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत साधारण 43.67% मतदान झाले होते. मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही काही केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या .
निकाल कधी?: या निवडणुकीची अधिकृत मतमोजणी उद्या, 16 जानेवारी 2026 रोजी होणार असून त्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. 

मागील निवडणुकांचे संदर्भ 

लोकसभा २०२४: महायुतीचे संदिपान भुमरे विजयी झाले होते.
विधानसभा २०२४: औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातून शिंदे सेनेचे प्रदीप जैस्वाल विजयी झाले होते.
नगरपालिका २०२५: डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या जिल्ह्यातील ६ नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपला प्रत्येकी दोन, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाला एका नगरपालिकेवर सत्ता मिळाली होती. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Chhatrapati Sambhaji NagarChhatrapati Sambhaji Nagar Exit PollMunicipal electionChhatrapati Sambhaji Nagar Municipal Corporation Electionमहाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणूक 2026

