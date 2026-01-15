Chhatrapati Sambhaji Nagar Exit Poll : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कोण मारणार बाजी, कुणाची येणार सत्ता?

मराठवाड्यात आज 5 महापालिकेसाठी निवडणूका झाल्या. यामध्ये नांदेड, लातूर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, जालना या महापालिकेंचा समावेश आहे. यामध्ये सगळ्यांचं लक्ष छत्रपती संभाजी नगरकडे लागून राहिलं आहे.
छत्रपती संभाजी नगर भाजप 20-25, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 30-35, राष्ट्रवादी अजित पावर यांना 1-2 जागा मिळतील, तर काँग्रेस 4-5, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला 12-18 जागा मिळतील तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला 00-01 आणि मनसे आपलं फक्त खातं सुरु करेल. तर इतर आणि अपक्ष यांना 30-40 जागा मिळतील.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणूक 2026 चे मतदान आज, 15 जानेवारी 2026 रोजी पार पडले असून विविध वृत्तवाहिन्यांचे एक्झिट पोल (Exit Polls) समोर आले आहेत .
रुद्र एक्झिट पोल : या महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हा सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भाजपला 50 पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा विश्वास स्थानिक नेत्यांनी व्यक्त केला आहे .
ठाकरे गट आणि मनसे: एक्झिट पोलनुसार, या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षांचा जोर काहीसा कमी दिसून येत आहे .
मतदानाची टक्केवारी: शहरात दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत साधारण 43.67% मतदान झाले होते. मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही काही केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या .
निकाल कधी?: या निवडणुकीची अधिकृत मतमोजणी उद्या, 16 जानेवारी 2026 रोजी होणार असून त्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.
लोकसभा २०२४: महायुतीचे संदिपान भुमरे विजयी झाले होते.
विधानसभा २०२४: औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातून शिंदे सेनेचे प्रदीप जैस्वाल विजयी झाले होते.
नगरपालिका २०२५: डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या जिल्ह्यातील ६ नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपला प्रत्येकी दोन, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाला एका नगरपालिकेवर सत्ता मिळाली होती.