English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्वस्त सोनं विकत घेताय, सावधान!! काय आहे हा प्रकार?

कमी प्रतीचं सोनं स्वस्तात विकणा-या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला असून या टोळीने स्वस्तात सोनं विकणा-यांचा अनेकांना गंडा घातला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 12, 2025, 09:24 PM IST
स्वस्त सोनं विकत घेताय, सावधान!! काय आहे हा प्रकार?
Chhatrapati Sambhajinagar Crime

विशाल करोळे, झी 24 तास संभाजीनगर : सोन्याचा दर सध्या एक लाख रुपयांवर पोहोचलेला आहे त्यामुळे सोन आता विकत घेणं सर्वसामान्यांना कठीण झालं आहे. त्यातच स्वस्त सोन्याचं आमिष दाखवून फसवणारी एका टोळीचा संभाजीनगर पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. त्यामुळं सोनं स्वस्त मिळत असेल तर सावधान तुमची फसवणूक होऊ शकते 

संभाजीनगरमध्ये सोशल मीडियावर स्वस्तात सोनंविक्रीची जाहिरात करणारा हा व्हिडिओ धुमाकूळ घालतो आहे. एक लाख रुपये तोळे किंमतीचं सोनं 93 हजार रुपयांत देतो असं सांगून सात हजारांचा फायदा लगेच मिळवा अशी जाहिरात करण्यात आली. ही जाहिरात पाहून काहीजण या जाहिरातीला भुलले होते. लोकांनी सोनं घेण्यासाठी जाहीरातीत दिलेल्या क्रमांकावर संपर्कही साधला. एका मिनिटात सात हजार फायदा मिळतो म्हटल्यावर लोकांची उत्सुकता वाढली होती. त्याचवेळी हा व्हिडिओ पोलिसांपर्यंत पोहचला.

 संभाजीनगर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं सखोल चौकशी केली असता आरोपी 24 कॅरेट सोन्यामध्ये काही धातू वितळवून लोकांच्या गंडा घालण्याच्या तयारीत होता. पोलिसांनी या प्रकरणी चार आरोपींना अटक केलीय. या टोळीनं कुणाला गंडा घातला असेल तर त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

चकाकणारी प्रत्येक गोष्ट सोनं नसते. त्यामुळं चकाकतं ते शंभर नंबरी सोनं आहे असं मानू नका... कोणी स्वस्त आणि फुकट देत आहे तर शंभरवेळा विचार करा. संभाजीनगरात पोलिसांच्या सतर्कतेमुळं फसवणूक टळलीये. तुम्हीही सावध राहा.

Tags:
Chhatrapati SambhajinagarSambhajinagar crimecrime newsgoldpolice

इतर बातम्या

पुण्यात हिंजवडी, हडपसर आणि चाकण अशा 3 महापालिका निर्माण करा...

महाराष्ट्र बातम्या