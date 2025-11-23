English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जन्मदात्या वडिलांची हत्या करुन घरातच मृतदेह पुरला; 8 दिवसांनी घरातीच व्यक्तीमुळं बिंग फुटलं

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: किरकोळ कारणावरून  मुलाने आपल्या जन्मदात्या बापाला संपवून त्यांचा मृतदेह घरातच पुरला.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 23, 2025, 08:54 AM IST
जन्मदात्या वडिलांची हत्या करुन घरातच मृतदेह पुरला; 8 दिवसांनी घरातीच व्यक्तीमुळं बिंग फुटलं
Chhatrapati Sambhajinagar Crime News son murdered his father and buried his body in his home

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना उघडकीस आली आहे. किरकोळ कारणावरुन पोटच्या मुलानेच जन्मदात्या वडिलांची हत्या केली आहे. पैठण तालुक्यातील कडेठाण येथे ही घटना घडली असून या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली आहे.

आरोपी मुलाने आपल्याच वडिलांची हत्या करून त्यांचा मृतदेह घरातच पुरला होता. त्यानंतर घरात उग्र वास येत असल्याने 8 दिवसांनंतर घरात खोदकाम करण्यात आले. तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आलं आहे. कल्याण काळे असं मयताचं नाव आहे. तर राम असं आरोपी मुलाचं नाव आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलगा आणि वडील दोघांमध्ये किरकोळ गोष्टीवरुन वाद झाला. मात्र नंतर हा वाद इतका टोकाला गेला की मुलाने धारदार शस्त्राने वडिलांवर वार करत त्यांची हत्या केली. इतकंच नव्हे तर हा प्रकार बाहेर कोणालाही कळू नये यासाठी त्याने आईलाही धमकी देत गप्प राहण्यास सांगितले. धक्कादायक म्हणजे, मुलाने घरातच खड्डा पुरत वडिलांचा मृतदेह पुरला होता.

वडिलांच्या हत्येनंतर घटनेच्या 8 दिवसांनंतर घरातून प्रचंड उग्र वास सुटल्यानंतर ही बाब समोर आली. घरात उग्र वास सुटल्यानंतर कल्याण यांच्या पत्नीने ही बाब दिराला सांगितली. त्यानंतर त्यांनी सरपंचला सांगितले  त्यानंतर पोलिसांना कळवण्यात आले. पोलिसांनी घरात खोदकाम करून मृतदेह बाहेर काढला. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी राम काळे याला अटक केली आहे. मृतदेहाचे जागेवरच शवविच्छेदन करण्यात आले. तसंच, त्या रात्री विधीवत अंत्यसंस्कारदेखील करण्यात आले.

रिक्षामध्ये मृतदेह सापडल्याने खळबळ

मीरा- भाईंदरमधील काशिमिरा पोलीस स्टेशन हद्दीत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका प्रायव्हेट कंपनीत कार्यरत असलेल्या इसमाचा मृतदेह रिक्षामध्ये आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. माहिती मिळताच काशिमिरा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृतदेह पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी डॉ. भीमसेन जोशी रुग्णालयात पाठवला आहे. हा प्रकार घातपाताचा की नैसर्गिक मृत्यूचा या दोन्ही शक्यतांचा तपास पोलीस सखोलपणे करत असून अहवालाची प्रतीक्षा आहे.

