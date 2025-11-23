जन्मदात्या वडिलांची हत्या करुन घरातच मृतदेह पुरला; 8 दिवसांनी घरातीच व्यक्तीमुळं बिंग फुटलं

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना उघडकीस आली आहे. किरकोळ कारणावरुन पोटच्या मुलानेच जन्मदात्या वडिलांची हत्या केली आहे. पैठण तालुक्यातील कडेठाण येथे ही घटना घडली असून या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली आहे.
आरोपी मुलाने आपल्याच वडिलांची हत्या करून त्यांचा मृतदेह घरातच पुरला होता. त्यानंतर घरात उग्र वास येत असल्याने 8 दिवसांनंतर घरात खोदकाम करण्यात आले. तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आलं आहे. कल्याण काळे असं मयताचं नाव आहे. तर राम असं आरोपी मुलाचं नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलगा आणि वडील दोघांमध्ये किरकोळ गोष्टीवरुन वाद झाला. मात्र नंतर हा वाद इतका टोकाला गेला की मुलाने धारदार शस्त्राने वडिलांवर वार करत त्यांची हत्या केली. इतकंच नव्हे तर हा प्रकार बाहेर कोणालाही कळू नये यासाठी त्याने आईलाही धमकी देत गप्प राहण्यास सांगितले. धक्कादायक म्हणजे, मुलाने घरातच खड्डा पुरत वडिलांचा मृतदेह पुरला होता.
वडिलांच्या हत्येनंतर घटनेच्या 8 दिवसांनंतर घरातून प्रचंड उग्र वास सुटल्यानंतर ही बाब समोर आली. घरात उग्र वास सुटल्यानंतर कल्याण यांच्या पत्नीने ही बाब दिराला सांगितली. त्यानंतर त्यांनी सरपंचला सांगितले त्यानंतर पोलिसांना कळवण्यात आले. पोलिसांनी घरात खोदकाम करून मृतदेह बाहेर काढला. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी राम काळे याला अटक केली आहे. मृतदेहाचे जागेवरच शवविच्छेदन करण्यात आले. तसंच, त्या रात्री विधीवत अंत्यसंस्कारदेखील करण्यात आले.
