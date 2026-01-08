मराठवाड्याच्या राजधानीत राजकीय पक्षांची एकला चलो रे ची भूमिका

विशाल करोळे झी २४ तास छ. संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर म्हणजे मराठवाड्याची राजधानी, या शहरात ज्याची सत्ता तोच मराठवाड्यात राज्य करतो असं म्हटल्या जातं आणि हीच सत्ता काबीज करण्यासाठी आता सर्वपक्षीय धडपड सुरू आहे महापालिकेच्या निवडणुकांमुळे सर्वे पक्ष एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहेत, महायुती झाली नाही महाविकास आघाडी विस्कटली त्यामुळे सगळेच एकला चलो च भूमिकेत आहे आणि त्यामुळे सर्वच पक्षांना एकमेकांचं मोठ आव्हान असणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरची महापालिकेची यावेळेची निवडणूक सर्वार्थानं वेगळी होतेय. संभाजीनगर महापालिकेच्या राजकारणात कायम जातीय धुव्रीकरणाचं राजकारण झालंय. खान हवा की बाण हवा अशी आरोळी देत बाळासाहेबांनी छत्रपती संभाजीनगर महापालिका काबीज केली होती. तेव्हापासून संभाजीनगर महापालिकेवर शिवसेना-भाजपचा भगवा फडकत राहिला.. सुरुवातीला शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती. पण नंतरच्या काळात राजकारण बदललं, शिवसेना फुटली.
भाजप आता मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असून त्यांनी यंदाच्या निवडणुकीत स्वबळाची चूल मांडलीये. छत्रपती संभाजीनगरात सख्खे मित्र पक्के वैरी म्हणून भाजप विरुद्ध शिवसेना असा सामना होतोय. राष्ट्रवादीही स्वबळावर लढतेय. दुसरीकडं शिवसेना UBT आणि मनसे युतीत तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षही वेगळा लढत आहे. संभाजीनगर महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहराला अनेक समस्यांनी ग्रासलंय. काही समस्या तर आक्राळविक्राळ रुप धारण करुन बसल्यात.
संभाजीनगरला 4 दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो
अरुंद रस्त्यांमुळं वाहतूक कोंडींची समस्या
अनेक रस्त्यांवर स्ट्रिटलाईट नाहीत
कचरा उचलण्यात अनियमितता आहे
महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे
संभाजीनगरचं राजकारण धार्मिक समीकरणांभोवती फिरत असलं तरी सगळेच पक्ष विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक लढत असल्याचं सांगत आहेत. स्वबळावर निवडणूक लढणा-या भाजपचं मनोबल उंचावलेलं आहे. भाजपमध्ये यावेळी उमेदवारीसाठी प्रचंड चढाओढ पाहायला मिळाली. 2014पासून संभाजीनगरमध्ये विकासगंगा आणल्याचा दावा भाजपनं केलाय. संभाजीनगरला औद्योगिक केंद्र म्हणून भाजपनं नावारुपाला आणल्यानं भाजपचा महापौर निवडून देण्याचं आवाहन भाजपनं केलं आहे.
संभाजीनगरच्या जनतेचा पाठींबा असल्याचा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं केलाय. बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरेंवर संभाजीनगरकरांनी कायम प्रेम केलंय. त्यामुळं जिंकतील तर ठाकरेच जिंकतील असा दावा ठाकरेंच्या पक्षानं केला आहे.
संभाजीनगरमध्ये एमआयएमचा मोठा जनाधार आहे. संभाजीनगरमधून एमआयएमचे खासदार आमदार निवडून गेले होते. प्रस्थापितांना संभाजीनगरने संधी दिली आता एमआयएमला एक संधी द्या असं आवाहन एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी केलं आहे.
संभाजीनगरची निवडणूक यावेळी थोडी वेगळी आहे. यावेळी हिंदुत्वाचा कैवार घेऊन एक नव्हे दोन नव्हे तीन तीन पक्ष रिंगणात आहेत. अशावेळी मतांचं दान कुणाच्या पारड्यात टाकायचं असा संभ्रम तिथल्या मतदारांमध्ये असणार आहे. तर एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे पक्षही अल्पसंख्याकाचे आम्हीच तारणहार आहोत या आवेशात मतांचा जोगवा मागतायेत. बहुरंगी लढतीत संभाजीनगरचा मतदारराजा कुणाच्या पारड्यात मतांचं दान टाकतो हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.