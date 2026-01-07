Attack on Imtiyaz Jaleel Car: छत्रपती संभाजीनगरात इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर हल्ला

Attack on Imtiyaz Jaleel Car: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांना नाराज कार्यकर्त्यांचा सामना करावा लागला आहे. बायजीपुऱ्यात एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांमध्येच हाणामारी झाली आहे. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यावेळी या भागातून पदयात्रा काढत होते. पदयात्रा सुरू झाल्यापासूनच विरोध होत होता. यानंतर त्यांच्यासमोरच हा राडा झालेला आहे. इम्तियाज जलील यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. तसंच अडवण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यावेळी दोन गटांमध्ये हमरीतुमरी होऊन हाणामारी झाली. त्यावेळी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज केला.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयचे माजी कार्यकर्ते आणि सध्याचे कार्यकर्ते यांच्यात जबर हाणामारी झाली. यादरम्यान कार्यकर्त्यांनी थेट इम्तियाज जलील यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.
आज बायजीपुरा भागात इम्तियाज जलील यांची रॅली निघणार होता. रॅलीला सुरुवात होताच त्यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. यानंतर त्यांना होणारा विरोध स्पष्ट दिसत होता. त्याचवेळी एमआयएमचे नाराज माजी कार्यकर्ते आणि सध्याचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले आणि वाद सुरु झाला. काही वेळाने याचं रुपांतर हाणामारीत झालं. पोलिसांनाही येथे लाठीचार्ज करावा लागला. अखेर काही वेळाने परिस्थिती शांत झाली.
एमआयएमने 22 माजी नगरसेवकांची तिकीटं कापली आहेत. यामधील बरेच नगरसेवक बायजीपुरा परिसरातील आहेत. त्यामुळे ठिकठिकाणी एमआयएमच्या रॅलीला विरोध होत होता. त्यातच इम्तियाज जलील चौकात पोहोचले असता मोठा जमाव आला आणि विरोध केला. यानंतर दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते भिडले. पोलिसांनी त्यांना पांगवण्यासाठी सौंम्य लाठीचार्ज केला. नेत्यांनी विनंती केल्यानंतर कार्यकर्ते बाजूला हटले होते.
पण जेव्हा इम्तियाज जलील आपल्या गाडीतून निघत होते तेव्हा काही कार्यकर्त्यानी त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. कार्यकर्ते गाडीच्या काचा फोडण्याचा प्रयत्न करत होते. तरुण त्यांच्या गाडीला पाठलाग करतानाही दिसत होते.
याआधी इम्तियाज जलील यांनी राजकारण आहे, राजकारणात विरोध होतोच. आम्ही आमच्या उमेदवाराचा प्रचार करण्यासाठी इथे आलो आहे मी विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात बोलणार नाही. 16 तारखेला स्पष्ट होईल काळे झेंडे काय असतात आणि हिरवे झेंडे असं म्हटलं होतं.