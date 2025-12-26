तोच बाणा अन् तीच स्टाईल; आदित्य ठाकरेंनी बाळासाहेब ठाकरेंप्रमाणे जीपवर चढून केलं भाषण, सभेची एकच चर्चा

Aditya Thackeray Speech on Jeep in Chhatrapati Sambhajinagar: राज्यात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून, सर्व पक्षांकडून जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकांमध्ये युती, आघाडींसंदर्भात निर्णय होत असताना, आदित्य ठाकरेंनी शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. यावेळी त्यांनी समर्थकांना संबोधित केलं. मात्र यावेळी त्यांनी जीपवरुन उभं राहून केलेल्या भाषणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. अनेकांना आदित्य ठाकरेंना जीपवर चढलेलं पाहून बाळासाहेब ठाकरेंची आठवण आली.
1968 मध्ये सभेला परवानगी नाकारल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी ओपन जीपच्या बोनेटवर चढून शिवसैनिकांना संबोधित केलं होतं. आदित्य ठाकरेंनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेव्हा हीच शैली वापरली तेव्हा उपस्थितांच्या डोळ्यांसमोर बाळासाहेबांचं दृश्य उभं राहिलं. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनीही शिवसेना नाव आणि चिन्ह गेल्यानंतर मातोश्रीबाहेर अशाच प्रकारे शिवसैनिकांशी संवाद साधला होता.
इतकंच नाही तर आदित्य ठाकरे यांनी संस्थान गणपतीला नारळ फोडून केला महानगरपालिकेच्या प्रचाराचा शुभारंभ केली. हिंदूह्रदयसम्रागट बाळासाहेब ठाकरे यांनीदेखील संस्थान गणपती येथील नारळ फोडून प्रचाराचा शुभारंभ केला होता.
आदित्य ठाकरेंनी भाषण करताना सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. "हे सरकार आपल्याला परवडणारे आहे का? आपण पाण्यासाठी मोर्चा काढला, शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढला. पालकमंत्र्यांचे व्हीडिओ येतात, पैसे दिसतात हे पैसे कुठून येतात? इथल्या खासदारची कसली दुकानं आहेत? बॅगेतले पैसे निवडणुकीत बाहेर येतील त्याला हात लावू नका".
"मुंबईत आपण एकत्र राहण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. हे लोक फक्त लुटालूट करतात. हे वसुलीबाज हफ्तेबाज आहेत. ते शिवसेना नाही ते मिंधे चिंधी चोर टोळी आहे. आपण पाणी मागितले, रस्ते मागितले हे सोडून ते भलते काही बोलतील, कामाचे बोलणार नाही. हे म्हणतील मेट्रो देतो. यांना विचारा पाणी द्या मग बाकीचे बोला. दाखवण्यासारखे काही नाही, मग जातीय तेढ निर्माण करतात, नोकऱ्यांबाबत बोलत नाही. कुणी तरी आपल्यात प्रवेश केला म्हणून टीका करतात. पालघर मधील साधू हत्याकांड बाबत प्रमुख आरोपी भाजप मध्ये का घेतला ते आधी सांगा मग आम्हाला प्रश्न विचारा. बदल घडवायचा असेल तर चिन्ह मशाल आहे," असंही ते म्हणाले.