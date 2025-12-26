तोच बाणा अन् तीच स्टाईल; आदित्य ठाकरेंनी बाळासाहेब ठाकरेंप्रमाणे जीपवर चढून केलं भाषण, सभेची एकच चर्चा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
Aditya Thackeray Speech on Jeep in Chhatrapati Sambhajinagar: आदित्य ठाकरे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नारळ फोडून प्रचाराचा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणामुळे आजोबा बाळासाहेब ठाकरेंच्या आठवणी जाग्या झाल्या.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 10:18 PM IST
Aditya Thackeray Speech on Jeep in Chhatrapati Sambhajinagar: राज्यात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून, सर्व पक्षांकडून जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकांमध्ये युती, आघाडींसंदर्भात निर्णय होत असताना, आदित्य ठाकरेंनी शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. यावेळी त्यांनी समर्थकांना संबोधित केलं. मात्र यावेळी त्यांनी जीपवरुन उभं राहून केलेल्या भाषणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. अनेकांना आदित्य ठाकरेंना जीपवर चढलेलं पाहून बाळासाहेब ठाकरेंची आठवण आली. 

1968 मध्ये सभेला परवानगी नाकारल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी ओपन जीपच्या बोनेटवर चढून शिवसैनिकांना संबोधित केलं होतं. आदित्य ठाकरेंनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेव्हा हीच शैली वापरली तेव्हा उपस्थितांच्या डोळ्यांसमोर बाळासाहेबांचं दृश्य उभं राहिलं. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनीही शिवसेना नाव आणि चिन्ह गेल्यानंतर मातोश्रीबाहेर अशाच प्रकारे शिवसैनिकांशी संवाद साधला होता. 

इतकंच नाही तर आदित्य ठाकरे यांनी संस्थान गणपतीला नारळ फोडून केला महानगरपालिकेच्या प्रचाराचा शुभारंभ केली. हिंदूह्रदयसम्रागट बाळासाहेब ठाकरे यांनीदेखील संस्थान गणपती येथील नारळ फोडून प्रचाराचा शुभारंभ केला होता. 

आदित्य ठाकरेंनी भाषण करताना सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. "हे सरकार आपल्याला परवडणारे आहे का? आपण पाण्यासाठी मोर्चा काढला, शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढला. पालकमंत्र्यांचे व्हीडिओ येतात, पैसे दिसतात हे पैसे कुठून येतात? इथल्या खासदारची कसली दुकानं आहेत? बॅगेतले पैसे निवडणुकीत बाहेर येतील त्याला हात लावू नका". 

"मुंबईत आपण एकत्र राहण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. हे लोक फक्त लुटालूट करतात. हे वसुलीबाज हफ्तेबाज आहेत. ते शिवसेना नाही ते मिंधे चिंधी चोर टोळी आहे. आपण पाणी मागितले, रस्ते मागितले हे सोडून ते भलते काही बोलतील, कामाचे बोलणार नाही. हे म्हणतील मेट्रो देतो.  यांना विचारा पाणी द्या मग बाकीचे बोला. दाखवण्यासारखे काही नाही, मग जातीय तेढ निर्माण करतात, नोकऱ्यांबाबत बोलत नाही. कुणी तरी आपल्यात प्रवेश केला म्हणून टीका करतात.  पालघर मधील साधू हत्याकांड बाबत प्रमुख आरोपी भाजप मध्ये का घेतला ते आधी सांगा मग आम्हाला प्रश्न विचारा. बदल घडवायचा असेल तर चिन्ह मशाल आहे," असंही ते म्हणाले. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

