CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • आय एम इन पर्सनल वर्क, डोन्ट कॉल.., इंग्रजी स्टेटस अन् पोलिसांना शंका; उकरुन बाहेर काढला मृतदेह, संभाजीनगरातील भांबावून सोडणारा हत्याकांड

'आय एम इन पर्सनल वर्क, डोन्ट कॉल..', इंग्रजी स्टेटस अन् पोलिसांना शंका; उकरुन बाहेर काढला मृतदेह, संभाजीनगरातील भांबावून सोडणारा हत्याकांड

Chhatrapati Sambhajinagar Professor Murder: Anchor : छत्रपती संभाजीनगरमधील एक धक्कादायक घटना आहे. पैशाच्या वादातून संभाजी नगरात एका निवृत्त प्राध्यापकाची हत्या करण्यात आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 16, 2026, 06:08 PM IST
'आय एम इन पर्सनल वर्क, डोन्ट कॉल..', इंग्रजी स्टेटस अन् पोलिसांना शंका; उकरुन बाहेर काढला मृतदेह, संभाजीनगरातील भांबावून सोडणारा हत्याकांड

Chhatrapati Sambhajinagar Professor Murder: Anchor : छत्रपती संभाजीनगरमधील एक धक्कादायक घटना आहे. पैशाच्या वादातून संभाजी नगरात एका निवृत्त प्राध्यापकाची हत्या करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे आरोपीने प्राध्यापकाचा खून करून त्याचा मृतदेह जंगलात पुरला आणि जणू काही झालेच नाही या अविर्भावात तो फिरत होता. मात्र आरोपीची एक चूक नडली आणि तो अडकला. आणि त्यानंतर हा सगळा प्रकार उघड झाला आहे. 

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या हत्येच्या एका घटनेनं संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला आहे. संभाजीनगरच्या एका प्राध्यापकाची दृश्यम स्टाईलने हत्या करण्यात आली आहे. राजाभाऊ लोढे असं या प्राध्यापकाचं नाव होतं. ते 60 वर्षांचे होते. रिल स्टार म्हणवणाऱ्या विशाल राठोड या आरोपीने प्राध्यापक लोंढे यांच्या हत्या घडवून आणली. 

50 लाख उसने रुपये

आरोपी विशाल राठोड हा प्राध्यापक राजाभाऊ लोंढे यांच्या संपर्कात आला. दोघांमध्ये मैत्री झाली. आरोपी विशाल राठोडला  लव्ह अँड डेअर हा रिएलिटी शो तयार करून चॅनलवर प्रक्षेपित करायचा होता. त्याने लोंढे यांच्याकडून 50 लाख उसने घेतले होते. मात्र हा 'शो' न झाल्याने लोंढे यांनी विशालकडे पैशांसाठी तगादा लावला.   यातून लोंढे याना  विशाल राठोड याने 5 फेब्रुवारी ला दौलताबाद परिसरात पार्टी साठी नेले,  विशालला पैसे परत करायचे नसल्याने त्याने खुनाचा कट रचला.

दृश्यम चित्रपटाप्रमाणे रचला कट

लोंढे याना विशाल राठोडने 5 फेब्रुवारीला दौलताबाद परिसरात पार्टी साठी नेले,  विशालला पैसे परत करायचे नसल्याने त्याने खुनाचा कट रचला. त्याने घटनेच्या तीन दिवस आधी गेवराई तांडा शिवारात जेसीबीने दोन खड्डे खोदून ठेवले. इथंही जेसीबी चालकाला गुप्त धन शोधायचं म्हणून खड्डे करत असल्याचे सांगितलं. 5 फेब्रुवारीला रात्री आरोपी विशाल आणि  आकाश हे लोंढे यांना 'पार्टी'साठी दौलताबाद येथे फार्म हाऊसवर घेऊन गेले. तेथून लोंढे यांना घेऊन शहराकडे परतताना लघुशंका करण्याच्या बहाण्याने कार थांबविली. लोंढे उतरल्यानंतर विशालने त्यांच्या डोक्यात गोळी घातली. त्यांचा मोबाइल काढून घेतला. दोघांनी कारमधील सीटवर मृतदेह ठेवला. सीसीटीव्हीत दिसावे म्हणून सिग्मा हॉस्पिटल, कांचनवाडी, ए. एस. क्लब व लोंढे यांच्या घराच्या परिसरात गेले. दृश्यम चित्रपटाप्रमाणे सगळं रचलं गेलं होतं. 

रक्ताने माखलेला मृतदेह घेऊन 30 किमी फिरले

रक्ताने माखलेला मृतदेह गाडीच्या डिकीत टाकून आरोपी शहरात सुमारे 30 किलोमीटर फिरले. तब्बल 8 तास हे मारेकरी  शहरातील रस्त्यांवर फिरत होते. नंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 ते 7 वाजेदरम्यान गेवराई तांडा येथे खोदलेल्या एका खड्यात मृतदेह पुरला आणि काही झालं नाही या अविर्भावात आरोपी फिरत राहिले. या दरम्यान लोंढे यांच्या नातेवाईकांनी पोलिसात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली. धक्कादायक म्हणजे त्यावेळीही आरोपी हजर होते अशी माहिती मयताच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे. 

चुकीच्या इंग्रजीत ''स्टेटस'' ठेवला अन् अडकले

गुन्ह्याची दिशा भरकटवण्यासाठी लोंढे यांच्या मोबाईलवरून आरोपीने चुकीच्या इंग्रजीत ''स्टेटस'' देखील ठेवले, जेणेकरून लोकांनी समजावं की ते सुखरूप आहेत. दरम्यान तपास होत नसल्याने कुटुंबीयांनी पोलीस आयुक्तांकडे दाद मागितली आणि गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला,  आरोपींनी 8 मार्च रोजी पुणे येथे लोंढे यांचा मोबाइल नेऊन सुरू केला. या मोबाइलवरुन त्यांनी ''आय एम इन पर्सनल वर्क, डोन्ट कॉल..'' असे स्टेट्स ठेवले. 

गुन्ह्याची कबुली देत मृतदेह पुरलेली जागा दाखविली 

प्राध्यापक लोंढे हे आयआयटीमधून उत्तीर्ण प्राध्यापक होते. त्यांची इंग्रजी भाषा इतकी साधी असू शकत नाही, असा संशय पोलिसांना आला. त्यांनी आरोपींना ताब्यात घेऊन 'कसून' चौकशी केली. तेव्हा त्यांनी गुन्ह्याची कबुली देत मृतदेह पुरलेली जागा दाखविली आणि प्रकरणाचा उलगडा झाला.

पोलिसांना वारंवार हेच आरोपी असल्याचा आम्ही सांगत होतो मात्र पोलीस लक्ष देत नव्हते असा कुटुंबियांनी आरोप केला आहे. त्यामुळे संबंधित दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकावर कारवाई करावी आणि आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.

घेतलेले पैसे परत द्यावे लागू नयेत यासाठी रिलस्टार विशाल राठोडने प्राध्यापक राजाभाऊ लोंढे यांची हत्या केली.. दृश्यम सिनेमाप्रमाणे या हत्येचा कट रचत पोलिसांना तब्बल महिनाभर गुंगारा दिला. मात्र आरोपी कितीही चलाख असला तरी तो एक ना एक दिवस कायद्याच्या कचाट्यात सोपडतोय. तसंच विशाल राठोडने हत्या झालेल्या लोंढेंच्या व्हॉट्सअपवर स्टेटस ठेवलं आणि तो पोलिसांच्या सापळ्यात अडकला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

