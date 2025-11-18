English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

PSI कडून तरुणीवर बलात्कार; लव्ह, सेक्स अन् धोकाचा धक्कादायक प्रकार

Crime News : अतिशय संतापजनक प्रकार घडला आहे. PSI नेच एका तरुणीवर बलात्कार करुन गर्भपात केला आहे. एवढंच नव्हे तर खासगी फोटो व्हायरल करण्याची दिली धमकी. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 18, 2025, 11:01 PM IST
PSI कडून तरुणीवर बलात्कार; लव्ह, सेक्स अन् धोकाचा धक्कादायक प्रकार

Chatrapati Sambhajinagar Crime : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना एका तरुणीवर प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकाने PSI ने लैंगिक अत्याचार केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुासर, पीडित तरुणी गर्भवती राहिल्यानंतर आरोपी PSI ने तिचे खासगी फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. 

आरोपी PSI एवढ्यावर थांबला नाही तर त्याने जबरदस्तीने तरुणीचा गर्भपात केला. मुलीने आरोपीच्या वडिलांना ही बाब सांगितल्यानंतर तुला जे करायचे ते कर असं म्हणत धमकावले. याप्रकरणी पीडित तरुणीच्या फिर्यादीवरून क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात पीएसआयवर बलात्कारासह ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

PSI  आरोपी भागवत ज्ञानोबा मुलगीर असं नाव आहे. 25 वर्षीय पीडित तरुणीने या विरोधात तक्रार केली आहे. एवढंच नव्हे तर हे दोघेही परभणी जिल्ह्यातली असून शहरात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होते. एकाच जिल्ह्याचे असताना दोघांमध्ये ओळख निर्माण झाली. काही दिवसांत या ओळखीचं रुपांतर प्रेमात झालं. आरोपी पीडित तरुणीला एमएच 20 कॅफेत घेऊन गेला. तिथे शरीर संबंध ठेवले. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Chhatrapati Sambhajinagar crimecrime newsassaultChhatrapati Sambhajinagar crimeChhatrapati Sambhajinagar Crime News

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 19 November: 'या' 5 राशीच्...

भविष्य