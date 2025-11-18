PSI कडून तरुणीवर बलात्कार; लव्ह, सेक्स अन् धोकाचा धक्कादायक प्रकार

Chatrapati Sambhajinagar Crime : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना एका तरुणीवर प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकाने PSI ने लैंगिक अत्याचार केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुासर, पीडित तरुणी गर्भवती राहिल्यानंतर आरोपी PSI ने तिचे खासगी फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली.
आरोपी PSI एवढ्यावर थांबला नाही तर त्याने जबरदस्तीने तरुणीचा गर्भपात केला. मुलीने आरोपीच्या वडिलांना ही बाब सांगितल्यानंतर तुला जे करायचे ते कर असं म्हणत धमकावले. याप्रकरणी पीडित तरुणीच्या फिर्यादीवरून क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात पीएसआयवर बलात्कारासह ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
PSI आरोपी भागवत ज्ञानोबा मुलगीर असं नाव आहे. 25 वर्षीय पीडित तरुणीने या विरोधात तक्रार केली आहे. एवढंच नव्हे तर हे दोघेही परभणी जिल्ह्यातली असून शहरात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होते. एकाच जिल्ह्याचे असताना दोघांमध्ये ओळख निर्माण झाली. काही दिवसांत या ओळखीचं रुपांतर प्रेमात झालं. आरोपी पीडित तरुणीला एमएच 20 कॅफेत घेऊन गेला. तिथे शरीर संबंध ठेवले.