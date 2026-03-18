English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Chtrapati Sambhajinagar ZP: महायुतीचा जोरदार सत्तासंघर्ष, पक्षीय बलाबल किती अन् कसे आहे राजकीय समीकरण?

Chatrapati Sambhajinagar ZP: छत्रपती संभाजी नगर मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठीची  आज निवडणूक आहे. यासाठी महायुतीतील दोन प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना आणि भाजप दोन्ही अध्यक्ष पदाचे दावेदार सांगितले जात आहेत. मात्र दोन्ही पक्षांना बहुमत नाही. तर आता नेमकं समीकरण कसंय जाणून घ्या.

प्रिती वेद | Updated: Mar 18, 2026, 10:10 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Chatrapati Sambhajinagar ZP: छत्रपती संभाजी नगर मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठीची  आज निवडणूक आहे आणि यासाठी महायुतीतील दोन प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना आणि भाजप इरेला पेटलेले आहे.. दोघांनाही अध्यक्ष पद हवा आहे आणि त्यासाठी त्यांची संख्याबळाची जुळवाजुळव  सुरू आहे,  भाजपच्या दाव्यानुसार त्यांच्याकडे 35 संख्या बळ आहे त्यामुळे अध्यक्ष त्यांचा होईल असे सांगताय,   तर शिंदे गटाच्या दाव्यानुसार त्यांच्याकडे 36 संख्या बळ आहे त्यामुळे अध्यक्ष त्यांचा होईल असा त्यांचा दावा आहे .महत्त्वाचं म्हणजे अध्यक्ष पदासाठी 32 हा बहुमताचा आकडा आहे शिवसेना-भाजप दोघांकडेही बहुमताचा आकडा नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं समीकरम काय?

शिवसेना-भाजप दोघांकडेही बहुमताचा आकडा नसल्याने  दोन्ही पक्षांना उद्धव ठाकरे गटाशिवाय पर्याय नाही कारण उद्धव ठाकरे गटाकडे नऊ सदस्य आहे त्यामुळे उद्धव ठाकरे गट भाजपाला मदत करणार की शिवसेनेला यावरच अध्यक्षपदाच गणित अवलंबून आहे महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या दोन दिवसापासून छत्रपती संभाजीनगर मध्ये  दोन्ही  शिवसेना एकत्र येणाऱ्या चर्चा सुरू आहे अंबादास दानवे  यांनीही या चर्चा फेटाळल्या नाही उलट एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्यात गैर काय आहे असा सवाल त्यांनी केलाय त्यामुळे दोन्ही शिवसेना एकत्र येईल अशी ही शक्यता आहे जर असे झाले तर भाजप सत्ते बाहेर जाऊ शकतात महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजप मोठा पक्ष असूनही शिवसेनेने काँग्रेस सोबत युती केली होती आणि भाजपाला सत्ते बाहेर ठेवलं होतं, त्यामुळं भाजव यावेळी मात्र कमालीची अलर्ट आहे..

काय होऊ शकते?

शक्यता 1

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात या बाबत बैठक झाली असे सूत्रांची माहिती आहे त्यामुळे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महायुतीचा होईल फक्त कुठल्या पक्षातला सुरुवातीचा अध्यक्ष याबाबतची अंतिम घोषणा दुपारी होऊ शकते त्यामुळे महायुतीत कुठेही फाटा फूट होणार नाही सहजपणे शिवसेना भाजपाची सत्ता येईल

शक्यता 2.

दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याची चर्चा सुरू आहे शिंदे सेने कडे  23 संख्याबळ आहे त्यांना उद्धव ठाकरे गटांनी जर साथ दिली तर मॅजिक फिगर 32 पर्यंत ते जाऊ शकतात त्यात एक अपक्षने साथ दिली तर बहुमताचा आकडा ते करतील आणि भाजपाला सत्ते बाहेर ठेवू शकतात.

शक्यता 3.

गेल्यावेळी मोठा पक्ष असूनही भाजप सत्तेतून दूर होता त्यामुळे भाजप यंदा अलर्ट वर  आहे, भाजपकडे 24 संख्याबळ दोन पक्षांची त्यांना साथ आहे राष्ट्रवादीचे चार जण त्यांच्यासोबत असल्याचा त्यांचा दावा आहे सोबतच इतर पक्षांना दोन ते तीन जण भाजपसोबत असल्याचा भाजप दावा करते, त्यामुळं ही फाटाफूट झाली तर  अध्यक्ष भाजपचाच होईल..

हे ही वाचा: शिवसेनेसंदर्भातील निकाल फिरणार? शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्याची 'दुसरी बाजू'; नेमकं घडलं काय?

पक्षीय बलाबल,  बहुमत 32 जागा..

भाजप 23 + 1 अपक्ष
शिंदेसेना 21  + 1 अपक्ष
उद्धवसेना 09
राष्ट्रवादी (अजित पवार) 04
काँग्रेस 01
राष्ट्रवादी (शरद पवार) 01
इतर 04

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Chhatrapati SambhajinagarZP electionmaharashtraBJP

इतर बातम्या

'मी घरच्यांना नकोच हवा होतो' आईने गर्भपाताचा निर्...

मनोरंजन