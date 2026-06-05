Maharaj Family Tree : छत्रपती शिवाजी महाराजांची वंशावळ, शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त जाणून घ्या

मालोजीराजे यांचे सुपुत्र शहाजीराजे भोसले हे थोर पराक्रमी आणि मुत्सद्दी राजे होते. त्यांनी निजामशाही आणि आदिलशाहीमध्ये आपले मोठे स्थान निर्माण केले होते. शहाजीराजे आणि राजमाता जिजाबाई यांच्या पोटी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. शिवाजी महाराजांनी वयाच्या अवघ्या 16 व्या वर्षापासून सवंगड्यांना गोळा करून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. 6 जून 1674 रोजी त्यांचा रायगडावर भव्य राज्याभिषेक झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर त्यांच्या वारसांनी स्वराज्य पुढे चालवले. महाराजांच्या निधनानंतर स्वराज्य गादीचे दोन प्रमुख भाग झाले.
बाबाजीराजे भोसले: भोसले घराण्याचे मूळ पुरुष, ज्यांना हिंगणी, बेरडी, देऊळगाव या गावांची पाटीलकी होती.
मालोजीराजे भोसले: बाबाजीराजेंचे ज्येष्ठ पुत्र. त्यांनी आपल्या पराक्रमाच्या जोरावर सिंदखेडचे राजे लखुजीराव जाधव यांच्याशी सोयरीक केली आणि भोसले घराण्याला एक नवी राजकीय ओळख मिळवून दिली.
शहाजीराजे भोसले: मालोजीराजेंचे सुपुत्र. ते दख्खनमधील (दक्षिण भारत) अत्यंत बलाढ्य आणि मुत्सद्दी सेनापती होते. त्यांनी निजामशाही, आदिलशाही आणि मुघल साम्राज्याशी वेळोवेळी लढा देत स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले.
राजमाता जिजाबाई: शहाजीराजांच्या पत्नी आणि सिंदखेडच्या लखुजी जाधवांच्या कन्या. त्यांनीच शिवरायांवर राजकीय, लष्करी आणि नैतिक संस्कार केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज : शहाजीराजे आणि जिजाबाईंचे द्वितीय सुपुत्र. त्यांनी 6 जून 1674 रोजी रायगडावर छत्रपती म्हणून स्वतःचा राज्याभिषेक करून घेतला आणि 'हिंदवी स्वराज्य' साकार केले. महाराजांना एकूण आठ राण्या होत्या, ज्यांपैकी सईबाई, सोयराबाई, पुतळाबाई आणि लक्ष्मीबाई या प्रमुख होत्या.
शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र छत्रपती संभाजी महाराज हे स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती झाले. त्यांनी नऊ वर्षे मुघलांशी अत्यंत निकराने लढा दिला. संभाजी महाराजांनंतर त्यांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज (पहिले) यांनी सातारा गादीची धुरा सांभाळली. शाहू महाराजांच्या काळात मराठा साम्राज्याचा विस्तार भारतभर झाला. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई आणि वारसांनी ही परंपरा पुढे नेली.
शिवाजी महाराजांचे द्वितीय पुत्र छत्रपती राजाराम महाराज यांनी संभाजी महाराजांनंतर कठीण काळात स्वराज्याचे रक्षण केले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी महारानी ताराबाई यांनी अत्यंत पराक्रमाने मुघलांना तोंड दिले आणि आपले पुत्र छत्रपती शिवाजी द्वितीय यांना गादीवर बसवून कोल्हापूर गादीची स्थापना केली. राजाराम महाराजांच्या दुसऱ्या पत्नी राजसबाई यांचे पुत्र छत्रपती संभाजी द्वितीय यांनी पुढे कोल्हापूर शाखेचे नेतृत्व केले. अशा प्रकारे, शहाजीराजे आणि जिजाबाईंपासून सुरू झालेली ही वंशावळ सातारा आणि कोल्हापूर अशा दोन प्रमुख छत्रपती घराण्यांच्या शाखांमध्ये विस्तारली आणि त्यांनी महाराष्ट्राचा इतिहास समृद्ध केला.