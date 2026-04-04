अंजनगावामधील पुतळ्याचा वाद मिटला, काय निघाला तोडगा?

प्रताप नाईक झी २४ तास सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील अंजनगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. रात्रीतून उभारण्यात आलेल्या या पुतळ्यामुळे दोन गट आमनेसामने आले होते, तसंच आंदोलन, दगडफेक, आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गावात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र अखेर पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि ग्रामस्थांच्या बैठकीतून या वादावर तोडगा निघाला आहे.
अंजनगावमधील शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद मिटला आहे. गावातील खोलोबा मंदिराशेजारी 31 मार्च रोजी शिवरायांचा पुतळा उभारण्यात आला होता, मात्र पुतळा मंदिर परिसरात बसवल्याचा आरोप एका गटाकडून करण्यात आल्यानं चांगलाच वाद निर्माण झाला, अखेर पालकमंत्री जयकुमार गोरेंनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा वाद मिटला आहे. माजी आमदार राजन पाटील आणि जयकुमार गोरेंनी दोन्ही गटासोबत बैठक केल्यानंतर शिवरायांचा पुतळा ग्रामपंचायतीच्या जागेवर स्थलांतरीत करण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर गावातला तणाव निवळला असून शांततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मात्र, गावात सलोखा असताना बाहेरगावाहून आलेल्या लोकांनी गावात वाद निर्माण केल्याचा आरोप माजी आमदार राजन पाटील यांनी केलाय, राजन पाटील यांनी नाव न घेता लक्ष्मण हाकेंवर टीका केली आहे. मागील दोन दिवस अंजनगावात तणावाचं वातावरण होतं, लक्ष्मण हाकेंनी गावात जाऊन ठिय्या आंदोलन केलं होतं, अनधिकृत पद्धतीनं पुतळा बसवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता, मात्र, अखेर या वादावर तोडगा निघालाय.. तसंच पुतळा स्थलांतरीत देखील करण्यात आलाय. यानंतर जयकुमार गोरेंनी पुतळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी एक कोटींचा निधी देखील जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुतळ्याच्या जागेसोबत सुशोभीकरणाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.