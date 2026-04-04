अंजनगावामधील पुतळ्याचा वाद मिटला, काय निघाला तोडगा?

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील अंजनगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 4, 2026, 11:07 PM IST
अंजनगावामधील पुतळ्याचा वाद मिटला, काय निघाला तोडगा?

प्रताप नाईक झी २४ तास सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील अंजनगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. रात्रीतून उभारण्यात आलेल्या या पुतळ्यामुळे दोन गट आमनेसामने आले होते, तसंच आंदोलन, दगडफेक, आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गावात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र अखेर पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि ग्रामस्थांच्या बैठकीतून या वादावर तोडगा निघाला आहे. 

अंजनगावमधील शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद मिटला आहे. गावातील खोलोबा मंदिराशेजारी 31 मार्च रोजी शिवरायांचा पुतळा उभारण्यात आला होता, मात्र पुतळा मंदिर परिसरात बसवल्याचा आरोप एका गटाकडून करण्यात आल्यानं चांगलाच वाद निर्माण झाला, अखेर पालकमंत्री जयकुमार गोरेंनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा वाद मिटला आहे. माजी आमदार राजन पाटील आणि जयकुमार गोरेंनी दोन्ही गटासोबत बैठक केल्यानंतर शिवरायांचा पुतळा ग्रामपंचायतीच्या जागेवर स्थलांतरीत करण्यात आला आहे.

या निर्णयानंतर गावातला तणाव निवळला असून शांततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मात्र, गावात सलोखा असताना बाहेरगावाहून आलेल्या लोकांनी गावात वाद निर्माण केल्याचा आरोप माजी आमदार राजन पाटील यांनी केलाय, राजन पाटील यांनी नाव न घेता लक्ष्मण हाकेंवर टीका केली आहे. मागील दोन दिवस अंजनगावात तणावाचं वातावरण होतं, लक्ष्मण हाकेंनी गावात जाऊन ठिय्या आंदोलन केलं होतं, अनधिकृत पद्धतीनं पुतळा बसवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता, मात्र, अखेर या वादावर तोडगा निघालाय.. तसंच पुतळा स्थलांतरीत देखील करण्यात आलाय. यानंतर जयकुमार गोरेंनी पुतळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी एक कोटींचा निधी देखील जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुतळ्याच्या जागेसोबत सुशोभीकरणाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

