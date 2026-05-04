कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! दोन नव्हे चक्क चार पाय असलेल्या कोंबडीच्या पिलाचा जन्म

chicken with four legs Genetical Mutation : निसर्गाच्या किमयेचे अनेक किस्से आपण ऐकतो. पण रत्नागिरीच्या दापोलीत सध्या एका अशाच अजब घटनेची चर्चा रंगली आहे. एका कोंबडीच्या पिलाला पाहण्यासाठी सध्या लोकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. दोन नव्हे चक्क चार पाय असलेल्या कोंबडीच्या पिलाचा जन्म झाला आहे.
दापोली शहरालगत असलेल्या नवानगर वस्तीत राहणारे बुवा सावंत यांच्या घरी एका कोंबडीने चक्क चार पायांच्या पिलाला जन्म दिला आहे. सावंत यांच्या कोंबडीने इतरही पिलं दिली आहेत,मात्र या एका पिलाला दोन ऐवजी चार पाय असल्याचे पाहून स्वतः सावंत कुटुंबिय आणि ग्रामस्थ थक्क झाले आहेत. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच हे ''चमत्कारी'' पिलू पाहण्यासाठी मोठी झुंबड उडाली आहे.
पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते,हा कोणताही चमत्कार नसून 'जेनेटिक म्युटेशन' (Genetical Mutation) म्हणजेच जनुकीय बदलामुळे घडलेला दुर्मिळ प्रकार आहे.आनंदाची बाब म्हणजे हे पिलू सध्या पूर्णपणे सुदृढ आहे. निसर्गाचा हा आगळावेगळा आविष्कार सध्या संपूर्ण दापोली तालुक्यात कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे.
