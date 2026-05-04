कोकणात निसर्गाचा चमत्कार! दोन नव्हे चक्क चार पाय असलेल्या कोंबडीच्या पिलाचा जन्म

कोकणात निसर्गाचा चमत्कार पहायला मिळाला आहे.  दोन नव्हे चक्क चार पाय असलेल्या कोंबडीच्या पिलाचा जन्म झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 4, 2026, 11:37 PM IST
chicken with four legs Genetical Mutation : निसर्गाच्या किमयेचे अनेक किस्से आपण ऐकतो. पण रत्नागिरीच्या दापोलीत सध्या एका अशाच अजब घटनेची चर्चा रंगली आहे. एका कोंबडीच्या पिलाला पाहण्यासाठी सध्या लोकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. दोन नव्हे चक्क चार पाय असलेल्या कोंबडीच्या पिलाचा जन्म झाला आहे. 

दापोली शहरालगत असलेल्या नवानगर वस्तीत राहणारे बुवा सावंत यांच्या घरी एका कोंबडीने चक्क चार पायांच्या पिलाला जन्म दिला आहे. सावंत यांच्या कोंबडीने इतरही पिलं दिली आहेत,मात्र या एका पिलाला दोन ऐवजी चार पाय असल्याचे पाहून स्वतः सावंत कुटुंबिय आणि ग्रामस्थ थक्क झाले आहेत. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच हे ''चमत्कारी'' पिलू पाहण्यासाठी मोठी झुंबड उडाली आहे.

पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते,हा कोणताही चमत्कार नसून 'जेनेटिक म्युटेशन' (Genetical Mutation) म्हणजेच जनुकीय बदलामुळे घडलेला दुर्मिळ प्रकार आहे.आनंदाची बाब म्हणजे हे पिलू सध्या पूर्णपणे सुदृढ आहे.  निसर्गाचा हा आगळावेगळा आविष्कार सध्या संपूर्ण दापोली तालुक्यात कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

