माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यासंदर्भात CM देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय, यापुढे...

Manikrao Kokate Resigntion: माणिकराव कोकाटे यांनी राजीनामा दिला असून, अजित पवारांनी तो स्विकारल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला होता.
शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे....Read More
|
ENG
371(91.2 ov)
|VS
|
AUS
213/8(68 ov)
|Full Scorecard →
|
NZ
334/1(90 ov)
|VS
|
WI
|Full Scorecard →
|
SA
(20 ov) 117
|VS
|
IND
120/3(15.5 ov)
|India beat South Africa by 7 wickets
|Full Scorecard →
|
SIN
(19.3 ov) 110
|VS
|
MAS
111/4(11.4 ov)
|Malaysia beat Singapore by 6 wickets
|Full Scorecard →
|
THA
(20 ov) 153/7
|VS
|
PHI
156/9(19.4 ov)
|Philippines beat Thailand by 1 wicket
|Full Scorecard →
By accepting cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.