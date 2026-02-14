'हर्षवर्धन सपकाळांना लाज वाटली पाहिजे,' टिपू सुलतानची शिवरायांशी तुलना केल्याने फडणवीस संतापले, 'एवढं जोडे चाटणे...'

Devendra Fadnavis Angry over Harshwardhan Sapkal Statement: छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्यातील काम समकक्ष आहे असं विधान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संताप व्यक्त केला आहे. हजारो, लाखो हिंदूंची हत्या करणाऱ्या टिपू सुलतानची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करुन दोघांना सारखा सन्मान द्या म्हणणं यापेक्षा जास्त लांगुलचालन, जोडे चाटणे या जन्मात पाहिलेलं नाही अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली आहे. ते नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
मालेगाव उपमहापौरांच्या कक्षात टिपू सुलतानचा फोटो भिंतीवर असल्याने वादाला तोंड फुटलं. त्यावर भाष्य करताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिछत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्यातील काम समकक्ष आहे असं वक्तव्य केलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानावर व्यक्त होताना म्हटलं की, "त्यांना लाज वाटली पाहिजे. टिपू सुलतानासारख्या नराधमाची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी कऱण्याचं जे काम त्यांनी केलं आहे ते अतिशय निंदनीय आहे. शिवरायांनी स्वराज्य तयार केलं. मोघलांच्या जोखडातून सामान्य माणसाला मुक्त केलं. सामान्य जनतेचं राज्य तयार करणारे शिवराय होते. त्याचवेळी हजारो, लाखो हिंदूंची हत्या करणाऱ्या टिपू सुलतानची तुलना करुन दोघांना सारखा सन्मान द्या म्हणणं यापेक्षा जास्त लांगुलचालन, जोडे चाटणे या जन्मात पाहिलेलं नाही".
"आम्ही हे अजितबात सहन करणार नाही. टिपू सुलतान आणि शिवरायांची तुलना केली याबद्दल त्यांनी माफी मागितली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. काँग्रेस पक्षात थोडीशीही नैतिकता उरली असेल तर काँग्रेस पक्षानेही याची दखल घेतली पाहिजे. त्यांच्या मित्रपक्षांनीही त्यावर आपली काय भूमिका आहे हे मांडलं पाहिजे. हे कोणत्या शाळेत इतिहास शिकले त्याचंही संशोधन झालं पाहिजे. नवा इतिहास जो लिहिला जात आहे तो महाराष्ट्र, भारत खपवून घेणार नाही", असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
"छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे, त्यांनी स्वराज्य नावाचा ज्या पद्धतीने विचार नेला आहे, अगदी त्यांच्यांच मांदियाळीमध्ये, त्यांच्या बऱ्याच कालावधी लोटल्यानंतर त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता. त्या अर्थाने टिपू सुलतान हे शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, अर्थात भूमीपुत्र होऊन गेले, त्यांनी कधीही कुठल्याही विषारी, विखारी विचारांना जवळ केले नाही. एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतान यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे", असं वक्तव्य हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं आहे.