'माझ्या आईचा...', मनोज जरांगेंनी आईवरुन केलेल्या टीकेला CM फडणवीसांनी दिलं उत्तर, 'छत्रपतींचा मावळा...'

Devendra Fadnavis on Manoj Jarange: मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईबद्दल केलेल्या विधानानंतर त्यांना भाजपा नेत्यांकडून लक्ष्य केलं जात आहे. चित्रा वाघ आणि नितेश राणे यांनी याप्रकरणी मनोज जरांगेंवर टीका केली असून, खडेबोल सुनावले आहेत. नितेश राणे यांनी तर आमच्यात तुमची जीभ छाटण्याचं सामर्थ्य आहे असंही म्हटलं आहे. दरम्यान मनोज जरांगे यांच्या विधानावर स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
"मी इतकंच म्हणेन की, जो स्वत:ला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा मानत असेल तो कधीही खालची भाषा वापरणार नाही. एखाद्या स्त्रीबद्दल, कोणाच्या आईबद्दल वाईट आणि चुकीचं बोलणार नाही. खरं तर त्यासंदर्भात मी प्रतिक्रिया देणं योग्य वाटत नाही. प्रत्येकाचं बोलणं त्यांना लखलाभ...माझ्या पाठीशी आईचा, अंबाबाईचा, आई भवानीचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा आशीर्वाद आहे," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
मनोज जरांगे यांनी यावर म्हटलं आहे की, "मी फडणवीसांच्या आईबद्दल काही बोललो नाही. जर माझ्याकडून बोलण्याच्या ओघात काही शब्द निघाले असतील आणि कुणाला ते आक्षेपार्ह वाटत असतील तर मी मोठ्या मनाने शब्द मागे घेतो. आमच्या आई-बहिणींच्या वेदना मांडताना मी बोललो होतो. अंतरवाली सराटीत आम्चया आई-बहिणींच्या डोक्याला मार लागला, रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या तेव्हा फडणवीस पोलिसांकडून बोलत होते. त्यावेळी आमच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं".
"देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठ्यांना आरक्षण द्यावं. देवेंद्र फडणवीस तुला लाज वाटली पाहिजे, तू मुख्यमंत्री आहेस. ज्या पोलिसांना सस्पेंड करायला पाहिजे होते, त्यांना तू मोठी पदं दिली. पोलिसांनी आमच्या आई-बहिणींना मारले तेव्हा त्या रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या होत्या. तुझी आई तुला प्रिय आहे तशी आम्हाला आमची आई प्रिय आहे. तू मराठ्यांना आरक्षण दे तुझ्या आईची पूजा करतो," असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मनोज जरांगे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईला शिवी दिली, असं चित्रा वाघ यांनी म्हटल्याबद्दल विचारलं असता मनोज जरांगे यांनी 'तू माझ्या नादी लागू नकोस. माझ्या नादी लागलीस तर तुझं सगळं गबाळ उचकीन. संध्याकाळपर्यंत तुझी सगळी माहिती माझ्याकडे येईल", असा इशारा दिला.
ती जी बाई बोलली, कोण वाघीण तिला आमची आई रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती, तेव्हा दिसलं नाही का? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. आमच्या तीन-चार वर्षांच्या पोरी रक्ताच्या थारोळ्यात पडली तेव्हा तू झोपली होतीस का? तेव्हा तुला कोणी दिसलं नाही का, तेव्हा तू कुठे गेली होती? आता तुझी जात जागी झाली. कवर तू खेटरं चाटतेस, माझ्या नादी तू लागू नकोस. तू बाई असशील तर आमच्याकडेही बाया आहेत. आमच्या आईवर 307 ची केस लागली, तुझ्यावर तशी केस केली तर चालेल का? असंही त्यांनी विचारलं.
"जे रक्ताने मराठे असतात ते कोणाच्या आईबाबत अपशब्द वापरणार नाहीत. ज्या शिवरायांचा आपण आदर्श घेतो, त्या छत्रपती शिवरायांनी नेहमी प्रत्येक माता-बहिणीचा आदर केला आहे. जरांगे यांनी आरक्षणाची लढाई लढावी, पण ती लढत असताना आमच्या फडणवीस साहेबांच्या आईबद्दल अपशब्द बोलण्याची हिंमत करत असल तर ती वळवळणारी जीभ हातात काढून देण्याचं सामर्थ्य 96 कुळी मराठ्यात आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवावं," असं नितेश राणे म्हणाले आहेत.
FAQ
1) मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई मोर्चाचा उद्देश काय आहे?
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गात आरक्षण मिळवून देण्यासाठी हा मोर्चा आहे. जरांगे यांनी हा मराठा आरक्षणासाठीचा "अंतिम लढा" असल्याचे म्हटले आहे.
2) मुंबई मोर्चा कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा मोर्चा २७ ऑगस्ट २०२५ पासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून सुरू होईल आणि २९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मुंबईत पोहोचेल. आंदोलन आझाद मैदानावर होईल, तसेच मंत्रालयाजवळ निदर्शने करण्याची योजना आहे.
3) मोर्चाचा मार्ग कोणता आहे?
मोर्चा अंतरवाली सराटी येथून सुरू होऊन शहागड, पैठण, शेवगाव, पंढरी पूल, आळेफाटा, शिवनेरी दर्शन, कल्याण, वाशी आणि चेंबूर मार्गे आझाद मैदानापर्यंत जाईल.