/शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात CM देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा! ती महत्त्वाची अटच केली रद्द

सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करुन बरेच महिने उलटले आहेत. त्यात 30 जून ही तारिख सरकारने कर्जमाफीसाठी सांगितली होती. पण ही डेडलाईन उलटून गेल्यानंतरही कर्जमाफी नेमकी कधी होणार याबाबतचं ठोस उत्तर सरकारने दिलं नाहीये,. त्यामुळे संभ्रम सुद्धा वाढत चाललाय. त्यातच विरोधकांनीही सरकारवर हल्लाबोल केलाय. पण आज सभागृहात बोलताना मुख्यंत्रयांनी काही अटी शिथील करत मोठा दिलासा शेतकऱ्यांना दिलाय. पण त्यातही अंमलबजावणी कधी होणार याचं उत्तर मिळू शकलेलं नाहीये.
30 जूनपर्यंत कर्जमाफी मिळणार असा शब्द सरकारकडून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना देण्यात आला होता. पण 30 जूनची कर्जमाफीची डेडालाईन हुकली. 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार असा दावा सरकारकडून केला जातोय. पण ही कर्जमाफी नेमकी कधी मिळणार याची तारिख मात्र अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. पण आज सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकतरी कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा केलीये. 50 हजारांची अट शिथील करत आता 2 लाखापर्यंत कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. तर फक्त कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत झाला नाही आणि होऊ शकत नाही असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार होता तो आता 2 लाख रुपयांपर्यंत मिळेल आणि प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची 2026-27 चं पीक कर्ज भरण्याची अट रद्द करतो, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो मात्र आम्ही तसं केल नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आता मुख्यमंत्र्यांनी या घोषणा केल्या असल्या तरी कर्जमाफी नेमकी कधीपर्यंत केली जाणार याबाबत कुठलाही शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला नाहीये. त्यामुळे विरोधकांनी सरकार कर्जमाफीबाबत वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप केलाय.
विरोधकांच्या टीकेनंतर फडणवीस लवकरच कर्जमाफी देतील असं आमदार गोपिचंद पडळकरांनी म्हटलंय.
आता सभागृहात आज मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीबाबत माहिती दिली असली तरी कर्जमाफीसाठी सरकारने केंद्राकडून आयकर डेटा मागवलाय. केंद्राकडून याबाबत माहिती आल्यानंतर पुढची प्रक्रिया सुरु होणार असल्याचं कळतंय. आज मुख्यमंत्र्यांनी काही अटी शर्थी शिथिल केल्याने मोठा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे,. पण प्रत्यक्ष फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा कर्जमाफी अस्तित्वात येईल. त्यामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी आणखी किती लांबणीवर पडते हे बघावं लागेल.