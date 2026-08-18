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कोणत्याही मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बदलू शकतात; एका आदेशामुळे मंत्रीमंडळात खळबळ!


कोणत्याची मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय बदलू शकतातृ.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाला सर्वात पावरफुल अधिकार प्राप्त झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 18, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:26 PM IST
कोणत्याही मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बदलू शकतात; एका आदेशामुळे मंत्रीमंडळात खळबळ!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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