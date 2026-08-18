/कोणत्याही मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बदलू शकतात; एका आदेशामुळे मंत्रीमंडळात खळबळ!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाला सर्वात पावरफुल अधिकार मिळाला आहे. कोणत्याची मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बदलू शकतात. राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ अधिसूचित करण्यात आला आहे. या अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारकडून अधिसूचित करण्यात आला असून यासंदर्भातील GR प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे या अधिकाराअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर हस्तक्षेप करता येणार आहे. अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. मात्र, अशा निर्णयामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत. संबंधित विभागाच्या कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याचीच राहणार आहे.
नव्या नियमांमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांच्या प्रशासकीय अधिकार व कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एखाद्या विभागातील कागदपत्रे मागवू शकतात आणि संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांनी ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मंत्री मंडळात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. भाजपसह एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेत आहे. यामुळे शिंदे आणि पवार यांच्या मंत्र्यांनी घेतलेला एखादा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी बदलल्यास याचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. यामुळे या निर्णयाचा राज्याच्या काय परिणा होऊ शकतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.