'अजित पवार सरकारमधून...,' देवेंद्र फडणवीसांनी सगळंच केलं उघड, 'दुर्घटनेच्या आदल्या दिवशी 1 तास...'

Devendra Fadnavis on Claims over NCP Alliance: दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलिनीकरण होणार होतं आणि यासंदर्भात 12 फेब्रुवारीला घोषणा होणार होती असा दावा शरद पवारांनी केला आहे. जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्यात अनेक बैठका झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. तसंच . माझे आणि अजित पवार यांचे इतके चांगले संबंध होते की त्यात ते सगळ्या गोष्टी शेअर करायचे. आदल्या दिवशी एक तास आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो असा खुलासाही केला आहे.
"समजा अजित पवार साहेब जर विलीनीकरणसाठी चर्चा करत होते तर ते कोणतीही चर्चा भाजपाला न सांगता करतील का? चर्चा करत असतील तर त्यांनी भाजपाला सांगितलं असतं. ते करत नसतील तर वेगळी गोष्ट आहे. चर्चा करायची, नाही करायची, विलिनीकरण करायचं यासंदर्भात सर्वस्वी 100 टक्के राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा निर्णय आहे. फक्त त्यांनी कोणताही निर्णय घेण्याआधी आमच्याशी चर्चा करावी इतकी अपेक्षा असेल. आणि ते करतात आणि पुढेही करतीत," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "जर अजित पवार अशा प्रकारच्या चर्चा करत होते तर NDA मधून बाहेर पडण्यासाठी करत होते का, ते काय सरकारमधून बाहेर पडणार होते का? सरकारमध्ये ते स्थिर होते. रोज काहीतरी गोंधळ निर्माण करायचा आणि मग आपली इको स्सिटम वापरुन ते कंफ्युजन इको करायचं ही पद्धत चूक आहे". आम्हाला राजकारण करायचं नाही. अन्य़था मी अनेक गोष्टी सांगू शकतो असा इशाराही त्यांनी दिला.
"मी सगळ्या गोष्टींचा साक्षीदार आहे. माझे आणि अजित पवार यांचे इतके चांगले संबंध होते की त्यात ते सगळ्या गोष्टी शेअर करायचे. आदल्या दिवशी एक तास आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो," असं ते म्हणाले.
"खालच्या स्तराचं राजकारण करणं योग्य नाही. त्यांच्या पक्षाने निर्णय घेतला आहे. शरद पवार आणि अजित पवारांचा असा पक्ष आहे. अजित पवारांच्या पक्षाने आमचं नेतृत्व सुनेत्राताईंनी करावं, शपथविधी करावा असं ठरवलं. हा त्यांचा सर्वस्वी निर्णय आहे. आमचे साथीदार अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहे. साथीदारांनी जो निर्णय घेतला त्याच्या पाठीशी उभं राहणं आमची जबाबदार आहे," असं ते म्हणाले.
शपथविधी घाईत झाला याचं उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेस देईल. इंदिराजींची दुर्दैवी हत्या झाली तेव्हा अंत्यसंसंकराआधी राजीव गांधींना पंतप्रधान कऱण्याचा निर्णय घेतला होता. परिस्थिती नुसार निर्णय घेतला जात असतो. टीका करणारे हँडल्स पाहिल्यावर कोणत्या मानसिकतेतून होत आहे हे समजते असंही त्यांनी म्हटलं.
अजित पवारांच्या दुर्घटनेवरुन उपस्थित होत असलेल्या संशयावर ते म्हणाले, "DGCA ची चौकशी सुरू आहे. ब्लॅक बॉक्स समोर आलेला आहे. दोन्ही पायलट एकमेकांशी काय बोलले याबाबतची पूर्ण माहिती ब्लॅक बॉक्स मध्ये स्टोअर असते. त्यामुळे त्याचा अभ्यास होणार".