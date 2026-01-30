English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांच्या अनुपस्थितीत आता अर्थसंकल्प कोण सादर करणार? CM फडणवीस म्हणाले उद्यापासून मी स्वत:...

Devendra Fadnavis on State Budget: अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे अर्थखात्याची जबाबदारी आता कोणाकडे जाणार यासंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चा सुरु आहेत. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या अजित पवारांनी अत्यंत सक्षमपणे हाताळल्या असताना, आता त्याच तोडीचा अर्थमंत्री शोधावा लागणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 30, 2026, 10:06 PM IST
Devendra Fadnavis on State Budget: अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे अर्थखात्याची जबाबदारी आता कोणाकडे जाणार यासंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चा सुरु आहेत. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या अजित पवारांनी अत्यंत सक्षमपणे हाताळल्या होत्या. त्यामुळे आता त्याच तोडीचा अर्थमंत्री शोधावा लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे पद आपल्याच पक्षाकडे राहावं यासाठी दावा केल्याचं समजत आहे. दुसरीकडे 23 फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असताना अर्थसंकल्प कोण सादर करणार? यावरुन संभ्रम आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. उद्यापासून मी स्वत: लक्ष घालून अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रिया पूर्ण कऱणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 

अर्थसंकल्प कोण सादर करणार? या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "अजित पवारांनी अर्थसंकल्पाची भरपूर तयारी केली होती. उद्यापासून मी स्वत: लक्ष घालून अर्थसंकल्पाच्या ज्या प्रक्रिया आहेत त्या पूर्ण करणार आहे आणि त्यानंतर काय ते ठरवू".

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर CM देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'माझ्याशी दोन वेळा...'

 

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीसंदर्भात विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घेईल. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो निर्णय घेईल त्याच्या पाठीशी आम्ही सरकार आणि भाजपा म्हणून उभे राहू. अजित पवारांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत. त्यांचे जे काही निर्णय होतील, त्या निर्णयांना योग्य ते समर्थन आमच्याकडून असेल".

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काही प्रस्ताव आला का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "माझ्याशी दोन वेळा चर्चा करुन ते गेले आहेत. त्या चर्चेत त्यांनी काय कार्यपद्धती आहे, काय पर्याय आहेत यासंदर्भात चर्चा केली आहे. पण अंतिम निर्णय त्यांच्य़ा पक्षाचा असेल".

देवेंद्र फडणवीस सादर करणार अर्थसंकल्प?

"अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी होणारा वेळ आणि प्रचंड मेहनत पाहता, फडणवीस 2026-27चा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असे महायुतीतील एका उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितले आहे. 

अजित पवार यांच्या निधनानंतर, मंत्रिमंडळात असे फारसे लोक नाहीत ज्यांना  अर्थसंकल्पाच्या तयारी आणि सादरीकरणाचा अनुभव आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रात आर्थिक आणि आर्थिक तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे फडणवीस यांच्यावर जबाबदारी येण्याची शक्यता आहे.

भाजपच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, "विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी फडणवीस हे सर्वात योग्य व्यक्ती आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि वित्तव्यवस्थेचे चांगले ज्ञान असण्यासोबतच ते राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला निश्चित दिशा देऊ शकतात. राज्याचे कर्ज 9.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे आणि एक लाख कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आर्थिक वचनबद्धता आहे - लाडकी बहिन योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज - हे अर्थसंकल्प एक कठीण काम असणार आहे. विशेषतः जेव्हा आर्थिक शिस्त राखणे आणि शेती, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रे यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दिलेली आश्वासने पाळणे येते.
राज्य विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य (1999 ते 2014) म्हणून फडणवीस यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय विश्लेषणात एक ठसा उमटवला होता. पहिल्या टर्मचे मुख्यमंत्री म्हणून (फडणवीस यांनी महत्त्वाचे गृहखाते सांभाळले होते. त्यानंतर त्यांनी तत्कालीन पक्षाचे ज्येष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना अर्थसंकल्पाचे वाटप केले होते".

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

