'हे खपवून घेणार नाही', देवेंद्र फडणवीस प्रचंड नाराज; एकनाथ शिंदेंसमोर वादग्रस्त विधानांचा पाढाच वाचला

Devendra Fadnavis Extemely Upset with Shivsena Leaders: शिवसेना खासदार संजय दिना पाटील यांनी केलेल्या विधानावरुन टीकेची झोड उठलेली असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचंड नाराज आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली आहे. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदेंना महायुतीमध्ये हे खपवून घेतलं जाणार नाही असं सागितल्याचंही समजत आहे. पक्षश्रेष्ठींनी काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असल्याचं मतही यावेळी त्यांनी नोंदवलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी संजय दिना पाटील यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करताना, एकनाथ शिंदेंसमोर आजपर्यंतच्या शिवसेनेच्या नेत्यांच्या मंत्र्यांच्या वक्तव्यांचा पाढाच वाचला. तसंच महायुतीमध्ये हे सगळं खपून घेणार नाही अशा तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
संजय दिना पाटील हे आता महायुतीचे खासदार आहेत आणि आता यापुढे कोणत्याही खासदार, आमदार, मंत्र्यांचे कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य महायुती सहन करणार नाही असंदेखील त्यांनी अधोरेखित केलं आहे. भविष्यात अशी घटना घडली नाही पाहिजे यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान आता एकनाथ शिंदे त्यांच्या नवीन पक्षप्रवेश केलेल्या खासदारासंदर्भात काही निर्णय घेतात का हे पाहावं लागणार आहे.