'मला मुनगंटीवाराचा मेसेज आला अन्...', चंद्रपुरात ठाकरेंसोबतच्या युतीनंतर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

Devendra Fadnavis on Alliance with Uddhav Thackeray Shivsena: राज्यात एकमेकांच्या विरोधात असलेल्या भाजपा आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने चंद्रपुरात युती केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शिवसेनेच्या पाठिंब्याने भाजपाने आपला महापौर बसवला आहे. तसंच उपमहापौरपद आपल्याकडे घेतलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 10, 2026, 03:19 PM IST
Devendra Fadnavis on Alliance with Uddhav Thackeray Shivsena: राज्यात एकमेकांच्या विरोधात असलेल्या भाजपा आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने चंद्रपुरात युती केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शिवसेनेच्या पाठिंब्याने भाजपाचा महापौर निवडून आला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेचा उपमहापौर विराजमान आला आहे. भाजपाच्या संगीता खांडेकर फक्त एका मताने जिंकल्या आहेत. तर प्रशांत दानव यांची निवड ईश्वरचिठ्ठीने झाली. दरम्यान शिवसेना-भाजपाच्या युतीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

संजय राऊतांनी सकाळी प्रसारमाध्यमांसी संवाद साधताना चंद्रपुरात भाजपाला समर्थन देणार नाही असं जाहीर केलं होतं. उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या पदाधिकारी यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. भाजपाची सत्ता स्थापन होईल असं वर्तन आमचे नेते करणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र महापौर निवडणुकीत वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं.

'चंद्रपुरातील युतीची मला कल्पना नाही'

चंद्रपुरातील शिवसेना भाजपा युतीसंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "मी मंत्रिमंडळ बैठकीत असताना सुधीर मुनगंटीवार आणि किशोर जोरगेवार यांचा मेसेज आला. चंद्रपुरात भाजपाचे महापौर झाले आहेत असं त्यांनी सांगितलं. माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. काय युती आहे, कुठल्या पद्धतीन केली आहे त्याची माहिती घेऊन देईन".

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपाशी युती केल्यानंतर शिंदेंच्या सेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'नाक कापून...'

 

भाजपाचा महापौर आणि शिवसेनेचा उपमहापौर

चंद्रपूर महापालिकेत भाजपाचा महापौर विराजमान झाला आहे. भाजपाच्या संगीता खांडेकर यांची महापौरपदी वर्णी लागली आहे. संगीता खांडेकर फक्त एका मताने जिंकल्या आहेत. संगीता खांडेकर यांना एकूण 32 मतं मिळाली तर, काँग्रेसच्या वैशाली महाडुळे यांना 31 मतं मिळाली आहेत. तसंच उपमहापौरपदासाठी उबाठाचे प्रशांत दानव यांची निवड झाली आहे. 

अपक्ष नगरसेवक प्रशांत दानव यांनी आज सकाळीच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. काँग्रेस समर्थित उमेदवार पप्पू देशमुख आणि भाजप समर्थित उबाठाचे प्रशांत दानव या दोघांनाही समसमान 32- 32 मतं मिळाली होती. अखेर ईश्वरचिठ्ठीने उपमहापौर पदाचा फैसला झाला आणि प्रशांत दानव यांची निवड झाली.

भाजपा आणि शिवसेनेचा असा आहे फॉर्म्युला

चंद्रपूर महापालिकेत युती करण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यानुसार पहिले सव्वा वर्ष भाजपाचा आणि त्यानंतरची सव्वा वर्ष शिवसेनेचा महापौर बसणार आहे. तसंच उपमहापौरपद शिवसेनेला याशिवाय पहिलं आणि चौथ्या वर्षी स्थायी समिती देखील शिवसेनेला मिळणार असं ठरलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Devendra FadnavisBJPchandrapurShivsenauddhav thackeray

