अजित पवारांच्या निधनानंतर CM देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले 'हे अविश्वसनीय अन्...'

Devendra Fadnavis First reaction on Ajit Pawar Death News: महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस अतिशय कठीण दिवस आहे. कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व तयार होण्यासाठी अनेक वर्ष लागतात अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या निधनावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 28, 2026, 01:52 PM IST
Devendra Fadnavis First reaction on DCM Ajit Pawar Death News: माझ्यासाठी एक दमदार आणि दिलदार मित्र मित्र सोडून गेला आहे अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या निधनावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. महाराष्ट्रात आज शासकीय सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यासोबत तीन दिवसांचा दुखवटाही जाहीर केला आहे. पुढील सर्व बाबींची कल्पना लवकरच देण्यात येईल. पण कधीही न भरुन निघणारं हे नुकसान आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं आहे. 

"आज सकाळी अतिशय दु:खद घटना घडली आहे. अनाकलनीय स्थितीत विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं दु:खद निधन झाल्याची वार्ता सर्वांना मिळाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली. अजित पवार महाराष्ट्रातील एक लोकनेते होते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, राज्याच्या प्रश्नांची जाण असलेला असा नेता होता, ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये मोठी आस्था होती. अजित पवार अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं. कोणत्याही परिस्थितीत न डगमगणारं नेते होते," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

"महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस अतिशय कठीण दिवस आहे. कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व तयार होण्यासाठी अनेक वर्ष लागतात. ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या विकासात अतिशय महत्वपूर्ण योगदान ते देत होते अशा काळात त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आणि मनाला चटका लावणारं आहे.

पुढे ते म्हणाले, "माझ्यासाठी वैयक्तिक एक दमदार आणि दिलदार मित्र सोडून गेला आहे. त्यांच्या कुटुंबावर हा मोठा आघात आहे. मी आणि एकनाथ शिंदे लवकरच बारामतीला निघणार आहोत. सकाळपासून सर्वांच्या संपर्करात आहोत. पंतप्रधान, गृहमंत्री यांना घडलेल्या स्थितीची कल्पना दिली आहे. त्यांनीही दुख व्यक्त केलं आहे. देशातच हळहळ व्यक्त होत आहे. पुढील सर्व गोष्टी त्या परिवाराशी चर्चा करुन ठरवण्यात येतील. सकाळी सुप्रिया सुळेंशी, पार्थ पवारांशी बोलणं झालं आहे. संपूर्ण कुटुंब बारामतीला पोहोचल्यानंतर पुढील सर्व निर्णय त्यांच्या संमतीने घेतले जातील". 

"महाराष्ट्रात आज शासकीय सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यासोबत तीन दिवसांचा दुखवटाही जाहीर केला आहे. पुढील सर्व बाबींची कल्पना लवकरच देण्यात येईल. पण कधीही न भरुन निघणारं हे नुकसान आहे. महाराष्ट्रातील असे लोकनेते गेल्यानंतर जी पोकळी निर्माण होते ती भरुन काढणं कठीण आहे. निश्चितच इतक्या सोबत, इतक्या जवळून, संघर्षाच्या काळात एकत्र काम केलं आहे की त्यातून अशा गोष्टीवलर विश्वास ठेवणंच मन तयार होत नाही. पुढच्या गोष्टी ठरतील त्याप्रमाणे कळवण्यात येतील," असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

महाराष्ट्र बातम्या