'आपला गणेशोत्सव...', पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्यावरील हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, 'आपल्या भावना...'

पुण्यामधील गणेशोत्सवामध्ये डीजेच्या दणदणाटाला कडाडून विरोध करत शब्दांच्या माध्यमातून टीकास्र सोडणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. टिळक रोडवर माध्यमांशी संवाद साधत असतानाच त्यांच्यावर हल्ला झाला. एका तरुणाने बापट यांच्या कानाखाली लगावली. यानंतर उपस्थितांनी हल्लेखोराला रोखलं. या हल्ल्यानंतर राजकारणासह सर्व क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटत आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली असून, हल्ल्याचा निषेध केला आहे. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात विचारण्यात आलं असता देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "अशा प्रकारे मारहाण करणं योग्य नाही. प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याप्रकारे मत मांडत असताना हल्ला करणं योग्य नाही. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे".
पुढे ते म्हणाले की, "एकमेकाला समजून, एकमेकांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. पुण्यासारख्या ठिकाणी मला असे वाद योग्य वाटत नाहीत. मी याआधीही सांगितलं की, आपला गणेशोत्सव पारंपारिक पद्धतीकडे नेला पाहिजे. त्यादृष्टीने जे करता येतील, त्या सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत. कदातिच पहिल्या वर्षी 100 टक्के होणार नाही, पण 100 टक्के जाण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे".
गणेशोत्सवात डीजे विरोधात भूमिका घेणाऱ्या तसंच आपल्या बोलण्याची शैली आणि शुद्ध मराठीमुळे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले विद्यानंद बापट माध्यमांशी संवाद साधत होते. टिळक रोडवरील कशाळे चौकात ते माध्यमांसमोर बाजू मांडत असताना त्यांना मारहाण करण्यात आली. अचानक एक व्यक्ती समोर आला आणि माध्यमांसमोरच त्यांच्यावर हल्ला केला. तेव्हा या व्यक्तीला बापट यांच्यापासून दूर करण्यात आले. मात्र हा व्यक्ती त्यांच्या मागे मागे जात त्यांना पुन्हा धमकी देत होता.
व्हिडीओत मारहाण करणारा म्हणत आहे की, त्याची (विद्यानंद बापट) भूमिका गणेशविरोधी आहे. तो नास्तिक आहे. तो गणेशोत्सवाबद्दल आणि गणपतीबाप्पाबद्दल चुकीचं बोलतं. माझा मुद्दा हाच आहे की त्याने गणेशोत्सवाबद्दल गणपतीबाप्पाबद्दल बोललंच नाही पाहिजे.
तो चुकीचं बोलतो टीका करतो. याला अजून मारणार आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की, पुणे शहरात फक्त गणेशोत्सव बद्दलच मुद्दे आहेत का? मला भूमिका नाही मांडायची. माझी काही भूमिका नाही. जो गणेशोत्सवाबद्दल बोलणार त्याला असंच मारणार आहे. पुण्याला 103 वर्षांची गणेशोत्सवाची परंपरा आहे असंही तो बोलत असल्याचं ऐकू येत आहे.
विद्यानंद बापट यांना मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव संतोष चव्हाण आहे. तो पुण्यातील कोथरूड परिसरातील राऊतवाडी येथील रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. तो एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे कामाला असल्याचीही माहिती समोर येतेय. राऊतवाडी येथील प्रियदर्शनी गणेश मंडळाचा तो माजी अध्यक्ष असल्याचेही सांगितले जात आहे. गणेशप्रेमी असलंचही बोललं जातं. तसंच, बापट यांच्या हल्ल्यावरील कारण गणेशोत्सव व डीजे इतकंच आहे की आणखी काही आहे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.