काँग्रेसने सुनेत्रा पवारांना गुंगी गुडिया म्हटल्यानंतर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; वडेट्टीवार म्हणाले, 'असले भिकार चाळे...'

बीडमधील पत्रकार परिषदेत धनंजय मुंडेंनी पत्रकाराला रोखत सुनेत्रा पवारांना बोलू न दिल्यानंतर काँग्रेसकडून टीका केली जात आहे. सुनेत्रा पवारांनीही उत्तर न दिल्याने काँग्रेसने त्यांचा गुंगी गुडिया उल्लेख केला आहे. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सूरज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या कार्यालयात घुसून आंदोलन करत निषेध व्यक्त केला. काँग्रेसने सुनेत्रा पवारांना गुंगी गुडिया म्हटल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संताप व्यक्त केला जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं की, "मला वाटतं की हे खालच्या स्तरावर उतरले आहेत. मुळात यांना कोणताही पाठिंबा मिळत नाही, कोणी विचारत नाही त्यामुळे बातम्यांमध्ये राहण्यासाठी अशा पद्धतीचं काम चाललं आहे. बदनाम झालो तरी नाव झालं पाहिजे अशा पद्धतीने कारवाई सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे पहिल्यांदा पाहायला मिळत आहेत".
सुनेत्रा पवारांनी गुंगी गुडिया नाही, तर दुर्गा असल्याचे सिद्ध करावे.— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 4, 2026
मा.श्री. हर्षवर्धन सपकाळ
अध्यक्ष - महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी@INCHarshsapkal pic.twitter.com/B0dvxnEvOP
राष्ट्रवादीच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील गांधी भवन या कांग्रेस कार्यालयात घुसून घोषणाबाजी करणे, यामाध्यमातून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. बीडमध्ये दडपशाही करून यांचं मन भरत नाही तर मुंबई आणि राज्यभर गुंड पाळून राष्ट्रवादी बदनाम कोण करतंय ? सुरज चव्हाण हा कोणाच्या आदेशावरून गांधी भवनात राडा करायला आला ? याचा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने विचार करायला हवा असं काँग्रेसने एक्सवर पोस्ट शेअर करत म्हटलं आहे.
राष्ट्रवादीच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील गांधी भवन या कांग्रेस कार्यालयात घुसून घोषणाबाजी करणे, यामाध्यमातून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. बीडमध्ये दडपशाही करून यांचं मन भरत नाही तर मुंबई आणि राज्यभर गुंड पाळून राष्ट्रवादी बदनाम कोण करतंय ? सुरज चव्हाण…— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 4, 2026
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या हितांचे रक्षण करण्याकरीता दुर्गेचं रूप धारण करावे, पण आमच्या कार्यालयात येऊन असली गुंडगिरी कॉंग्रेस पक्ष कधीही खपवून घेणार नाही. जशास तसे उत्तर देण्यात येईल असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
तसंच विजय वडेट्टीवार यांनी तर थेट आव्हानच दिलं आहे. गुंगी गुडिया म्हटल्यावर राग आला, असे भिकार चाळे करता का? हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून समोर या असं आव्हान त्यांनी दिलं आहे.
काँग्रेसची सुसंस्कृत राजकीय विचाराची परंपरा राहिलेली आहे.आताची काँग्रेस विचार आणि जनतेपासून दूर गेलेली आहे.महिलेचा सन्मान नुसता भाषणातून नाही तर विचारातून दाखवावा लागतो.खालील पोस्ट वरून काँग्रेसची मानसिक स्थिती दिसून येते राज्यातील काँग्रेस टुकार नेतृत्वाच्या हातात गेली आहे अशी पोस्ट सूरज चव्हाण यांनी केली आहे.