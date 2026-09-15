पूर्ण ऐकलं तर त्यांच थोबाड काळं झालं असतं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संतापले

मराठी भाषा वाद : देशात महाराष्ट्र बहुभाषिक राज्य असल्याचं वक्तव्य गृहमंत्री अमित शाहांनी केले. मराठीचा सन्मान झालाच पाहिजे, असंही शाह म्हणालेत. तर गुजरातमध्ये हिंदी भाषा बोलली जात नाही. मात्र, मला हिंदी बोलता येते. राष्ट्रीय स्तरावर काम करताना मला हिंदी येत असल्यानं अडचणी आल्या नाहीत, असं शाह म्हणालेत. प्रत्येक राज्याची मातृभाषा शिकलीच पाहिजे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. तसंच भारतीय भाषाही शिकल्या पाहिजेत. मराठी माझी आई असली तरी हिंदी माझी मावशी असल्याचं फडणवीस म्हणालेत भाजपच्या दिग्गज नेत्यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे वादंग पेटला आहे. विरोधीकांनी जोरदार टीका केली. विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना फडणवीस चांगलेच संतापले.
महाराष्ट्राच्या भूमीवर कोकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी अशा अनेक भाषांचा विकास झालाय. महाराष्ट्रापेक्षा मोठं बहुभाषिक राज्य संपूर्ण देशात दुसरे नाही, असं विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी केले. हिंदी दिनानिमित्त नवी मुंबईतील एका विशेष कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले. गुजरातमध्ये हिंदी बोलली जात नाही, मात्र मला हिंदी बोलता येते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर अडचणी आल्या नसल्याचंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. तसंच महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान झाला पाहिजे असंही मत त्यांनी व्यक्त केले. लहान मूल मातृभाषेत भारताला समजू शकते, त्यामुळे राजकीय मतभेद सोडून भारतीय भाषांना प्राध्यान्य द्या, असं विधान गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाषिक वादावर केलंय. तसंच भाषा जरी अनेक असल्या तरी भावना एकच आहे, असं त्यांनी म्हटलंय.
महाराष्ट्राला बहुभाषिक म्हणायची हिंमत कशी होते? अमित शाहांनी हिंमत असेल तर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये जावून बोलावं असं आव्हान संजय राऊतांनी केले. महाराष्ट्र हे बहुभाषिक राज्य नसून मराठी भाषिक राज्य असल्याचं राऊतांनी म्हटलं. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक मोजक्या शब्दात पोस्ट केली आहे. यामध्ये कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते. तूर्तास एवढेच असं राज ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे राज ठाकरेंचा टीकेचा रोख कोणाकडे याची चर्चा सुरु आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील हिंदी संमेलन पार पडले. या संमेलनात महाराष्ट्र बहुभाषिक असल्याचं विधान केलं होतं. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या या टीकेचा रोख अमित शाहांच्या अध्यक्षतेखालील हिंदी संमेलनाकडे आहे का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अमित शहा यांचे पूर्ण भाषण ऐकलं असत तर ही वेळ आली नसती. मराठीचा गौरव त्यांनी सांगितला. महाराष्ट्रात अनेक भाषा बोलल्या जातता. याचा अर्थ मराठी नाही का? मात्र, सिलेक्टीव्ह ऐकायचं आणि टिका करायची. पूर्ण ऐकलं तर त्यांच थोबाड काळ झाल असतं अशा शब्दात फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला.