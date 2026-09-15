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पूर्ण ऐकलं तर त्यांच थोबाड काळं झालं असतं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संतापले

दुस-या भाषेला विरोध करणा-यांना माहिती नाही ते किती मोठं पाप करत आहेत, हिंदी सक्तीविरोधात रान उठवणा-या ठाकरे बंधूंसह विरोधकांवर अमित शाह यांनी टीका केली.  शिंदे-फडणवीसांकडूनही हिंदीचं कौतुक करण्यात आले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 15, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:01 PM IST
पूर्ण ऐकलं तर त्यांच थोबाड काळं झालं असतं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संतापले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पूर्ण ऐकलं तर त्यांच थोबाड काळं झालं असतं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संतापले
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