Zee 24 Taas Impact: पालघरमधील मुलींच्या विक्रीची CM फडणवीसांनी घेतली दखल, चौकशीचे आदेश

Devendra Fadnavis on Palghar Girls being sold: झी 24 तासने पालघरमधील मुलींचा सौदा करुन त्यांची विक्री होत असल्याचं भयाण वास्तव समोर आणलं आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिला आहेत. त्यांनी स्वत: प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. या प्रकरणी लवकरच चौकशी केली जाईल असं त्यांनी सांगितलं आहे.
महाराष्ट्राच्या समाजमनाला हादरवून टाकणारी बातमी झी 24 तास जगासमोर आणली आहे. महाराष्ट्रातील एक भयाण वास्तव सांगणारी ही बातमी आहे. खेळायच्या, बागडायच्या आणि शाळेत जायच्या दिवसात मुलींना चक्क काही हजारात विकत घेतलं जात आहे. हे अंगावर शहारे आणणारं वास्तव आहे पालघर जिल्ह्यातलं आहे. यामागंच कारणही तेवढंच धक्कादायक आहे.
सध्या लग्नासाठी मुलांना मुली भेट नाहीयेत, खासगी नोकरी करणा-या तरूणांनाचंही सहजासहजी लग्न होत नाही, एकतर मुलगा सरकारी नोकरीला हवा किंवा खासगी कंपनीत त्याचं पॅकेज 15 किंवा 20 लाखांचं हवं, हे झालं नोकरीवाल्या तरूणांचं. मात्र, नोकरी नसणा-या तरूणांनी काय करायचं? त्यांची लग्न कशी व्हायचीत? त्यासाठी काही एजंट पालघरच्या आदिवासी भागात सक्रीय आहेत. जे नवरामुलाकडून लाखो रूपये घेतात आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील कुटुंबाना केवळ हजारो रूपये देऊन त्यांच्या मुलींचा सौदा करतात. तुमच्या मुली सुखात संसार करतील, मुलगा चांगली नोकरी करतो अशी अमिषं दाखवून अशिक्षित वाड्या-वस्त्यावरील आदिवासी कुटुंबाची सर्ऱासपणे फसवणूक केली जात आहे.
झी २४ तासच्या टीमला वाडा-भिवंडी भागातल्या आदिवासी पाड्यांवर कोवळ्या मुलींची लग्नासाठी विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली. झी 24 तासच्या टीमनं तातडीनं या भागात जाऊन माहिती मिळालेल्या प्रकाराची पडताळणी केली.
पालघरच्या आदिवासी भागात एजंटमार्फत अनेक मुलींचा सौदा केला जातो. एजंट लाखो रूपये घेऊन आदिवासी समाजातील मुलींची लग्न लावून देतात. मात्र, नंतर त्यांचं काय होतं? त्या कशा राहतात याकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील भीषण परिस्थितीमुळे इथली कुटुंबं आपल्या मुलींची केवळ 40 ते 50 हजारांसाठी लग्न लावून देतात. आपली मुलगी कोणाला देतोय? तो कुठे राहतो? याची साधी कल्पना देखील त्यांना नसते. या दोन्हीही प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केली असून चार्जशीट दाखल केलीय, आरोपींसह एजंटलाही पोलिसानी बेड्या ठोकल्या आहेत.