  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्याच पक्षाच्या BJP नेत्यांवर नाराज, त्या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्याच पक्षाच्या BJP नेत्यांवर नाराज, 'त्या' निर्णयामुळे तीव्र नाराजी

Devendra Fadnavis on Alliance with Congress MIM: भाजपाने अंबरनाथमध्ये काँग्रेससोबत युती केली असून, अकोलामध्ये थेट एमआयएमशी हातमिळवणी केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 7, 2026, 12:24 PM IST
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्याच पक्षाच्या BJP नेत्यांवर नाराज, 'त्या' निर्णयामुळे तीव्र नाराजी
(File Photo)

Devendra Fadnavis on Alliance with Congress MIM: राज्यात नगरपालिका निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी अभद्र युती झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. कोकणात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना एकत्र निवडणूक लढली होती. तर दुसरीकडे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसही एकत्र आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. त्यानंतर आचा अंबरनाथमध्ये अनपेक्षित युती झाली असून, भाजपाने थेट काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. इतकंच नाही तर अकोलात थेट एमआयमला पाठिंबा दिला आहे. यानंतर विरोधकांकडून टीका केली जात असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. 

देवेंद्र फडणवीस नाराज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक पातळींवर झालेल्या एमआयएम आणि काँग्रेससोबतच्या आघाडीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. अकोलामध्ये भाजपा आणि एमआयएम तसंच अंबरनाथमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांची युती झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक नेत्यांवर आपली नाराजी जाहीर केली आहे. 

'अंबरनाथ विकास आघाडी' नावाने गट स्थापन

अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे सेनेचे सर्वात जास्त 27 नगरसेवक निवडून आले असतानाही त्यांना बाजूला सारून भाजपा, काँग्रेस आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी युती पाहायला मिळणार आहे . या तिन्ही पक्षानी मिळून 'अंबरनाथ विकास आघाडी' या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक गटही रजिस्टर केला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना शिंदे गटाला बाजूला सारून ठाणे जिल्ह्यात हे नवीन समीकरण दिसून येणार आहे.

'अंबरनाथ पालिकेत भाजपा-काँग्रेसची अभद्र युती', शिवसेना संतापली, श्रीकांत शिंदे म्हणाले 'त्यांना आम्ही चांगलंच...'

 

अंबरनाथ नगरपालिकेची सदस्य संख्या 59 असून, सत्तेची मॅजिक फिगर 30 आहे. अंबरनाथमध्ये शिंदेसेनेचे 27 तर भाजपाचे 14 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्या पाठोपाठ काँग्रेसचे 12 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) पक्षाचे 4 नगरसेवक विजयी झाले तर दोन अपक्षांचाही त्यात समावेश आहे. काँग्रेस, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तिघे मिळून सत्तेचा मॅजिक 30 आकडा गाठणे सहज शक्य आहे. तर एक अपक्ष नगरसेवक हा भाजपमध्ये सामील झाल्याने हा आकडा 31 वर जातोय. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही एकत्र आल्याच्या भावना तिन्ही पक्षांनी व्यक्त केल्या आहेत.

अकोल्यात भाजपाचा MIM ला पाठिंबा

महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. युती आणि आघाड्यांच्या राजकारणात कधी काय घडेल, याचा नेम नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. कट्टर विरोधी पक्षसुद्धा सत्तेसाठी एकत्र येऊ शकतात, याचं जिवंत उदाहरण अकोला जिल्ह्यातील अकोट नगरपालिकेत पाहायला मिळत आहे.

अकोट नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी भाजपच्या उमेदवाराने विजय मिळवला असून भाजपचे एकूण 11 नगरसेवक निवडून आले आहेत. तर भाजपचा कट्टर विरोधी पक्ष मानल्या जाणाऱ्या एमआयएमचे 5 उमेदवारही या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. विशेष म्हणजे, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान भाजप आणि एमआयएमने एकमेकांविरोधात उमेदवार उभे केले होते. मात्र निकालानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत अकोट नगरपरिषदेत सत्ता स्थापन केली आहे. भाजप–एमआयएम यांची ही अनपेक्षित आणि अभद्र युती सध्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय ठरत आहे

