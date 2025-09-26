Maharashtra Flood: 'आम्हाला जास्तीत जास्त मदत करा,' दिल्ली दौऱ्यात फडणवीसांची विनंती, PM मोदी म्हणाले, 'प्रस्ताव पाठवा, आम्ही...'

Devendra Fadnvis Meets Narendra Modi: राज्यात मागील काही दिवसांपासून गंभीर पूरस्थितीमुळे चिंता वाढली असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संबंधित भागांना भेट देत आढावा घेतला आहे. मुसळधार पावसामुळे लाखो हेक्टरवरील शेतीचं नुकसान झालं आहे. अनेक गावं पाण्याखाली गेली असून, लोकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. शेतकरी सरकारकडे मदतीसाठी आर्त हाक देत आहेत. दरम्यान राज्यातील अतिवृष्टी संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत चर्चेला पोहोचले होते. या बैठकीनंतर त्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण, राज्यातील डिफेन्स कॉरिडॉरसह विविध विषयांवर माध्यमांशी संवाद साधला.
"पंतप्रधानांना मी माझ्या आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीने एक निवेदन दिलं आहे. त्यांना महाराष्ट्रातील पूर परिस्थितीची कल्पना दिली. कशा पद्धतीचं नुकसान झालं आहे त्यासंदर्भात सांगितलं. आम्हाला एनडीआरएफच्या माध्यमातून भरीव मदत करा आणि जेवढी जास्तीत जास्त मदत करावी अशी विनंती आम्ही केली आहे. त्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवली आहे. त्यांनी लवकरात लवकर तुमचा प्रस्ताव येऊ द्या, तो आल्यानंतर त्यावर कारवाई करू. आणि जितकी जास्त मदत करता येईल तितकं करण्याचं आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले आहे," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
राज्यातील अतिवृष्टी संदर्भात मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्याशी चर्चा, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण, राज्यातील डिफेन्स कॉरिडॉरसह विविध विषयांवर माध्यमांशी संवाद...
(नवी दिल्ली | 26-9-2025)@narendramodi#Maharashtra #NewDelhi pic.twitter.com/FWq5cEuEIB
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 26, 2025
याशिवाय, महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहीसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत अतिशय सविस्तर चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी केली.
गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून, हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे स्टील ग्रीन स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत हे स्टील उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीत सुमारे 1 लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच आलेली आहे. हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत.
संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र हा एक भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रात 10 ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. भारताला लागणार्या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी 30 टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात एक तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल. या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगार सुद्धा निर्माण होईल. राज्य सरकारने यासंदर्भात 60,000 कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली.
दहीसर पूर्व येथील 58 एकर जागेची मालकी ही भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाकडे आहे. या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता. पण, डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली. या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे. या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे. हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल. यामुळे उंचीचे प्रश्न सुद्धा सुटतील. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी फिनटेक परिषदेसाठी मुंबईत येणार असून, नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-3 या प्रकल्पांचा शुभारंभ ते करतील. नवी मुंबईला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येईल, तसा प्रस्ताव आम्ही पाठविला आहे, अशीही माहितीही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
FAQ
1) महाराष्ट्रात सध्या पूर परिस्थिती काय आहे?
उत्तर: सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्रात ३१ जिल्ह्यांमध्ये पूरसदृशची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ भाग सर्वाधिक प्रभावित झाले असून, १५० हून अधिक गावे वेढ्यात सापडली आहेत. पावसामुळे नद्या उन्मत्त झाल्या असून, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
2) पूरामुळे किती नुकसान झाले आहे?
उत्तर: पूरामुळे ५० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे, ज्यामध्ये ३१.६४ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सुमारे २,००० नागरिकांना वाचवण्यात आले असून, अनेक भागात वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित झाला आहे.
3) कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रभाव पडला?
उत्तर: नांदेड, सोलापूर, यवतमाळ, धाराशिव, बीड, अहिल्यानगर, बुलढाणा आणि छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. सोलापूरमधील सिना नदीला धोक्याच्या पातळीपेक्षा वरचे पाणी आहे, ज्यामुळे अनेक गावे पूर्णपणे बुडाली आहेत.