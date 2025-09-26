English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Flood: 'आम्हाला जास्तीत जास्त मदत करा,' दिल्ली दौऱ्यात फडणवीसांची विनंती, PM मोदी म्हणाले, 'प्रस्ताव पाठवा, आम्ही...'

Devendra Fadnvis Meets Narendra Modi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली असून, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी केंद्राकडून मदत मागत निवेदन सादर केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 26, 2025, 05:40 PM IST
Maharashtra Flood: 'आम्हाला जास्तीत जास्त मदत करा,' दिल्ली दौऱ्यात फडणवीसांची विनंती, PM मोदी म्हणाले, 'प्रस्ताव पाठवा, आम्ही...'

Devendra Fadnvis Meets Narendra Modi: राज्यात मागील काही दिवसांपासून गंभीर पूरस्थितीमुळे चिंता वाढली असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संबंधित भागांना भेट देत आढावा घेतला आहे. मुसळधार पावसामुळे लाखो हेक्टरवरील शेतीचं नुकसान झालं आहे. अनेक गावं पाण्याखाली गेली असून, लोकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. शेतकरी सरकारकडे मदतीसाठी आर्त हाक देत आहेत. दरम्यान राज्यातील अतिवृष्टी संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत चर्चेला पोहोचले होते. या बैठकीनंतर त्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण, राज्यातील डिफेन्स कॉरिडॉरसह विविध विषयांवर माध्यमांशी संवाद साधला. 

Add Zee News as a Preferred Source

"पंतप्रधानांना मी माझ्या आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीने एक निवेदन दिलं आहे. त्यांना महाराष्ट्रातील पूर परिस्थितीची कल्पना दिली. कशा पद्धतीचं नुकसान झालं आहे त्यासंदर्भात सांगितलं. आम्हाला एनडीआरएफच्या माध्यमातून भरीव मदत करा आणि जेवढी जास्तीत जास्त मदत करावी अशी विनंती आम्ही केली आहे. त्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवली आहे.  त्यांनी लवकरात लवकर तुमचा प्रस्ताव येऊ द्या, तो आल्यानंतर त्यावर कारवाई करू. आणि जितकी जास्त मदत करता येईल तितकं करण्याचं आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले आहे," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

याशिवाय, महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहीसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत अतिशय सविस्तर चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी केली.

गडचिरोली पोलाद सिटी

गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून, हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे स्टील ग्रीन स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत हे स्टील उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीत सुमारे 1 लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच आलेली आहे. हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत.

3 संरक्षण कॉरिडॉर

संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र हा एक भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रात 10 ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. भारताला लागणार्‍या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी 30 टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात एक तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल. या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगार सुद्धा निर्माण होईल. राज्य सरकारने यासंदर्भात 60,000 कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली.

दहीसर येथील जागेचे हस्तांतरण

दहीसर पूर्व येथील 58 एकर जागेची मालकी ही भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाकडे आहे. या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता. पण, डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली. या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे. या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे. हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल. यामुळे उंचीचे प्रश्न सुद्धा सुटतील. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी फिनटेक परिषदेसाठी मुंबईत येणार असून, नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-3 या प्रकल्पांचा शुभारंभ ते करतील. नवी मुंबईला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येईल, तसा प्रस्ताव आम्ही पाठविला आहे, अशीही माहितीही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

FAQ

1) महाराष्ट्रात सध्या पूर परिस्थिती काय आहे?
उत्तर: सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्रात ३१ जिल्ह्यांमध्ये पूरसदृशची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ भाग सर्वाधिक प्रभावित झाले असून, १५० हून अधिक गावे वेढ्यात सापडली आहेत. पावसामुळे नद्या उन्मत्त झाल्या असून, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

2) पूरामुळे किती नुकसान झाले आहे?
उत्तर: पूरामुळे ५० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे, ज्यामध्ये ३१.६४ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सुमारे २,००० नागरिकांना वाचवण्यात आले असून, अनेक भागात वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित झाला आहे.

3) कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रभाव पडला?
उत्तर: नांदेड, सोलापूर, यवतमाळ, धाराशिव, बीड, अहिल्यानगर, बुलढाणा आणि छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. सोलापूरमधील सिना नदीला धोक्याच्या पातळीपेक्षा वरचे पाणी आहे, ज्यामुळे अनेक गावे पूर्णपणे बुडाली आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Devendra Fadnavisnarendra modiMaharashtra floodMaharashtra Flood Hit Areasदेवेंद्र फडणवीस

इतर बातम्या

भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील! लक्ष्मी मित्तल यांनी...

भारत