'...त्यांचा बंदोबस्त करणार,' CM फडणवीसांचे शेतकरी कर्जासंदर्भात राष्ट्रीयकृत बँकांना कडक शब्दांत आदेश, 'सिविलची मागणी करायची नाही'

Devendra Fadnavis on Farmers: अल निनो आणि जागतिक स्थिती अशी दोन मोठी संकटं असून खतांचं व्यवस्थापन करण्याचं मोठं आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीचीही बैठक झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. या बैठकीत एकूण कर्ज वाटपाबाबत चर्चा झाली आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज कसं मिळू शकेल यावरही बोलणं झालं. सगळी तजवीज करण्यात आली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
आपल्या जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँका 67 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जात. राष्ट्रीयकृत बँका 26 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. राष्ट्रीयकृत बँकांना कडक शब्दात 80 टक्क्यांवर टार्गेट पूर्ण केलं पाहिजे असं सांगितलं आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
तसंच सिवीलची मागणी कोणत्याही बँकेने करु नये. मुख्यालयातून प्रत्येक ब्रांचला पत्र पाठवण्यास सांगितलं आहे. आरबीआयनेही पुष्टी दिली आहे. शेतकऱ्याची सिवीलसाठी अडचण करायची नाही असा आदेश काढला आहे. कडक आदेश दिले असले तरी एक दोन नमुने निघतील. मला पूर्ण विश्वास आहे, त्यांचा बंदोबस्त करु असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"आपण 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी करत आहोत. यामुळे पुढच्या हंगामासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी पात्र होतील. आपण साकल पाहिली तर बहुतांश शेतकरी जूनच्या शेवटी कर्ज घेत असतात. यावर्षी जास्त शेतकरी पात्र होतील. बँकांना आम्ही सांगितलं आहे की, एकदा आम्ही यादी संमत केल्यानंतर आमचे पैसे जमा झाले नाही तरी त्यांना कर्ज द्या. कारण आमचे पैसे उद्या कधी ना कधी जमा होणारच आहेत. जरी विलंब झाला तरी तुम्हाला त्यावर व्याज मिळणार आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. जे थकित आहेत ती कर्ज आपण माफ करणार आहोत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
"महाराष्ट्रात खरीपचा मोठा हंगाम असतो. त्यानंतर रबी आणि उन्हाळी पिकं घेतात. सगळ्यात मोठं क्षेत्र सोयाबीन, कापूस 88 लाख हेक्टरचं आहे. त्यानंतर इतर पिकं आहेत. खरीप हंगाम आहे त्यात अल निनोचं मोठं संकट आहे. हवामान खात्याने मांडणी केली आहे त्यात दीर्घकाळ सरासरी 88 टक्के असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. तरी वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या पद्धतीने पाऊस पडेल. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग इथे तीव्रता जास्त असेल. खरीप हंगामाच्या बैठकीत हवामानाच्या अंदाजानुसार योजना कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न केला. उतरत्या क्रमाने पाऊस जास्त असण्याची शक्यता आहे. पाऊस कमी होत जाईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. पावसाच्या दोन दिवसातही मोठं अतंर येऊ शकतं, ज्याच भार पिकांवर पडतो. यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेची कामं वेगाने कऱण्यास सांगितलं आहे," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
अल निनो 2015 चं वर्ष जास्त कठीण होतं. अशी स्थिती आली तर काय करायचं याचीही योजना करण्यास सांगितलं आहे. पाण्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करता येईल यासाठी प्रयत्न करावं लागेल असं त्यांनी सांगितलं आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यकतपेक्षा जास्त बियाणं उपलब्ध आहे. 20 लाख मेट्रिक टनाची गरज असताना, 28 लाख उपलब्ध आहे. सोयाबीन, भात, मका, बाजरी, सोयाबीनचा साठा आहे. सगळं बियाणं प्रमाणित असावं यासाठी सारथी पोर्टल तयार केलं आहे. तेथून बियाणं घेतल्यास फसवणूक होणार नाही. जागतिक स्थितीमुळे खतांचा पुरठ्यावर भार असणार आहे. खतांचा गैरवापर करणार नाही याकडे लक्ष असणार आहे. शेती वगळता इतर गोष्टींसाठी केला जाणार नाही याकडे लक्ष असेल असं त्यांनी सांगितलं आहे.
द्राक्ष 98
आंबे 73 टक्के
डाळिंब 85
केळी 86
कांदा 85
भाजीपाला 10