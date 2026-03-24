  • अशोक खरातसोबत फोटो असणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई होणार? CM फडणवीस म्हणाले, ... त्या सर्वांना धडा शिकवणार

अशोक खरातसोबत फोटो असणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई होणार? CM फडणवीस म्हणाले, '... त्या सर्वांना धडा शिकवणार'

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: राज्यात सध्या अशोक खरात प्रकरण गाजत असून, यामध्ये रोज नव्या नेत्यांचा फोटो समोर येत आहेत. त्यामुळे या राजकीय नेत्यांवरही कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 05:48 PM IST
अशोक खरातसोबत फोटो असणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई होणार? CM फडणवीस म्हणाले, '... त्या सर्वांना धडा शिकवणार'

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: राज्यात सध्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण गाजत असून यामध्ये रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. अशोक खरातचे राजकीय नेत्यांसोबत असणारे फोटोही चर्चेचा विषय असून, त्याच्यावर राजकीय वरदहस्त असल्यानेच इतकी हिंमत झाल्याचं बोललं जात आहे. अशोक खरातसोबत फोटो असणाऱ्य़ा नेत्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर उत्तर दिलं आहे. अशोक खरात प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत त्याची कुंडली वाचून दाखवली. यावेळी भास्कर जाधवांनी नेत्यांवरील कारवाईसंदर्भात प्रश्न विचारला. 

भास्कर जाधव यांनी काय सांगितलं?

तुम्ही दाखल झालेले गुन्हे, संपत्ती आणि नीच वागणूक यासंदर्भात सविस्तर सांगितलं. तुम्ही संस्थेच्या संचालकांची चौकशी होणार असल्याचं सांगितलं. काही अधिकारी आर्थिकदृष्ट्या सहभागी असल्याचाही उल्लेख झाला. माझं म्हणणं आहे की, फक्त आर्थिकदृष्ट्या नाही तर संपूर्ण माहिती असतानाही कानाडोळा केला म्हणून इथपर्यंत आलं. याशिवाय राजकारणातील काही नेत्यांचे फोटो, नावं आली आहेत. आपलं महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आहे. जे गुंतले आहेत त्यांची चौकशी करणार का? असा प्रश्न भास्कर जाधव यांनी विचारला. 

देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं उत्तर 

"ज्या ज्या व्यक्तीविरोधात पुरावा मिळेल त्या प्रत्येकाची चौकशी करु. आपण सगळे राजकारणात आहोत. त्यामुळे कोणाचा फोटो कोणासोबतही येतो हे आपण पाहिलं आहे. फक्त फोटो सोबत आहे यावरुन आरोपी करता येणार नाही. पण आता आपण डिलीटेड डेटाही संपूर्ण काढत आहोत. या डेटामधून कोणाचा संपर्क होता का? कोणी व्यवहार केला आहे का? कोणी मेसेज केला का? हे उघड होईल. जो कोणी असेल त्याची चौकशी केली जाईल," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. 

"जाणीवपूर्वक आपण एसआयटीचं प्रमुख एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याला केलं आहे. त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. आपण कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. कोणीही थेट किंवा अप्रत्यक्ष मदत केली असेल तरी धडा शिकवला जाईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

न्यायाधीशांच्या मार्फेत चौकशीची वडेट्टीवारांची मागणी

विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. यात काही आयपीएस, महसूलचे अधिकारी आहेत. गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्यासाठी काहींनी त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले. न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी बाबत आपण निर्णय घ्यावा असं ते म्हणाले. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं की, "एसआयटी चौकशी होत असताना न्यायमूर्तीचा हस्तक्षेप नसतो. कायद्यांमध्ये अशा प्रकारे चौकशी करता येत नाही. एखाद्या केसमध्ये कोर्ट स्वत ठरवू शकतं".

फडणवीसांनी मांडली अशोक खरातची कुंडली

"अशोक खरात प्रकरणात महिलेचे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत पाच कोटी मागितले होते. नाशिक पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. खरातच्या मोबाईलमध्ये पुरावा आढळून आला नाही. 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी निरज जाधव याने एआय फोटो व्हायरल केला नंतर डिलीट केला. ⁠निरज जाधव याच्या विरोधात महिलेला पुरवा देता आला नाही . 8 महिलांचे 38 व्हिडीओ एका सासाक्षीदाराने दिले," अशी माहिती फडणवीसांनी निवेदनात दिली. खरात देश सोडून पळून जाण्याच्या तयारीत होता असाही खुलासा त्यांनी केला, 

"सरकारवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये एका महिलेने तक्रार केली . या महिलेला गुंगीचे औषध देऊन नव-याला मारुन टाकेल असं सांगुन वारंवार बलात्कार केला. या गुन्ह्याचा प्राथमिक तपास करत असताना 6 लाखांची रक्कम, दोन लॅपटॉप जप्त करण्यात आले. डीव्हीआर, रिव्हॉल्वर, जिवंत काडतुसे आणि फायर केलेले पाच काडतुसे मिळाली. पीडीत महिलांची ओळख पटवून त्यांना तक्रार देण्यास तयार केले," असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी फडणवीसांनी खरातच्या एकूण सपंत्तीची आणि आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण कारवाईची सविस्तर माहिती दिली. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

