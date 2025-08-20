English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'शशांक राव आमचेच...,' BEST पतपेढी निवडणुकीत ठाकरेंच्या पराभवावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, 'मला याचं...'

शिवराज यादव | Updated: Aug 20, 2025, 05:27 PM IST
Devendra Fadnavis on Best Election Result: बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या युतीला अपयश आलं असून, बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांनी निवडणूक जिंकली आहे. त्यांनी सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडून आल्या. शशांक राव यांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आशिष शेलार यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील शशांक राव आमचेच आहेत असं म्हटलं आहे. पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी निकालावर प्रतिक्रिया दिली. 

"माझं मत होतं की, अशाप्रकारच्या निवडणुकीचं राजकीयकरण केलं जाऊ नये. ही पतपेढीची निवडणूक होती. पण त्यांनीच त्यांचं राजकीयकरण केलं," अशी टीका त्यांनी ठाकरे बंधूंवर केली. 

पुढे ते म्हणाले, "शशांक रावही आमचे आहेत आणि प्रसाद लाडही आमचेच आहेत. आम्ही कोणतंही राजकीयकरण केलं नाही. पण त्यांनी मात्र आता दोन ठाकरे एकत्र, ब्रँड ठाकरे निवडून येणार अशा प्रकारचं राजकीयकरण केलं. पण लोकांना ते आवडलेलं दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना एकही जागा मिळाली नाही. या निवडणुकीत तरी त्यांना नाकारलं आहे असं चित्र आहे. पण मला याचं काही राजकीयकरण करायचं नाही". 

राज्यातील पावसाच्या स्थितीबद्दल माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, "आता बऱ्यापैकी परिस्थिती नियंत्रणात आहे. काही भागात अद्यापही मुसळधार पाऊस सुरु असून, काही ठिकाणी रेड अलर्ट आहे. पण आपत्ती व्यवस्थापनसंदर्भातील सर्व काळजी घेतल्या जात आहेत. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ यांना तैनात करण्यात आलं आहे. जिथे नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली आहे तिथे विसर्ग वाढवून किंवा धरणांवरुन व्यवस्थापन करण्याचं काम सुरु आहे. वेगवेगळ्या राज्यांशी चर्चा करत असून त्यांचं सहकार्य मिळत आहे. तेदेखील आपल्या विनंतीप्रमाणे विसर्ग वाढवत आहेत. अजून विसर्ग वाढवण्याची गरज भासली तर पुन्हा विनंती करु". 

निकाल काय लागला?

बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडणून आल्या. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही.

शशांक राव पॅनल - 14
प्रसाद लाड पॅनल - 07
मनसे - शिवसेना - 00

कशी झाली लढत?

सर्व 21 च्या 21 जागा 'समृद्धी पॅनल'ने जिंकल्या आहेत. 'उत्कर्ष पॅनल'मधून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या मनसेनं निवडणूक लढवली. उद्धव यांच्या पक्षाने 9 आणि मनसेनं 2 जागा लढवल्या. मात्र त्यांना एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही. समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट राष्ट्रीय कर्मचारी सेना, दि इलेक्ट्रिक युनियन, एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन, बहुजन एम्प्लॉइज युनियन या पाच संघटनाचे सहकार समृद्धी पॅनल एकत्र येऊन लढत आहेत, तर मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांचे उत्कर्ष पॅनल यांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. 

FAQ

1) निवडणुकीचा निकाल काय झाला?
ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा मिळाली नाही, आणि त्यांचा दारुण पराभव झाला. शशांक राव पॅनलने 14 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या सहकार समृद्धी पॅनलने (महायुती) 7 जागा जिंकल्या.

2) ठाकरे बंधूंनी एकत्र येण्याचे कारण काय होते?
उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेचा मुद्दा घेऊन मराठी मतदारांना एकत्रित करण्यासाठी युती केली. ही निवडणूक आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या राजकीय युतीची चाचणी मानली गेली.

3) या निवडणुकीत कोणत्या इतर गटांचा सहभाग होता?  
शशांक राव पॅनल: स्वतंत्रपणे लढले आणि 14 जागा जिंकून सर्वात मोठे यश मिळवले.  
सहकार समृद्धी पॅनल: भाजपच्या नेतृत्वाखाली (प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर) महायुतीने 7 जागा जिंकल्या.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

