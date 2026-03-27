English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिवराज यादव | Updated: Mar 27, 2026, 04:15 PM IST
Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्रात लॉकडाउन लागणार का? नेमका किती इंधनसाठा शिल्लक? CM फडणवीसांनी केलं स्पष्ट

Devendra Fadnavis on Lockdown: इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन लागणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या असून, लोक पेट्रोल पंपांवर रांगा लागत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात निवेदन देताना करोना काळातील स्थितीचा सामना केला होता, तशा स्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहा असं आवाहन केल्यानंतर देशात लॉकडाउन लागण्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. यादरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात नेमकी काय स्थिती आहे याबद्दल स्पष्ट सांगितलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'अधिकच्या दरात पेट्रोल, डिझेल घ्यावं लागणार नाही'

"मी नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानतो. युद्धामुळे तेलाच्या किंमती वाढलेल्या असतानाही त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होऊ नये म्हणून प्रतिलीटर पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी 10 रुपयांनी कमी केली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या भावाचा परिणाम हा आता तेल कंपन्या आणि भारत सरकारच सहन करणार आहे. त्यामुळे सामान्यांना अधिकच्या दरात पेट्रोल, डिझेल घ्यावं लागणार नाही," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.  

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "आपल्या आजुबाजूच्या देशांमध्ये जवळपास शटडाऊनची स्थिती आली आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश यांनी गॅस आणि पेट्रोलच्या कमतरतेमुळे जवळपास सर्व कार्यालयं, संस्था बंद केली आहेत, अशावेळी केंद्र सरकारने योग्य व्यवस्था करुन आपल्याकडे पेट्रोल, डिझेलची कमतरता होऊ दिलेली नाही". 

'पेट्रोल पंपांवर रांगा लावू नये'

"मी सर्व लोकांना विनंती करतो की, अफवेच्या आधारे ग्राहकांनी पेट्रोल पंपांवर रांगा लावू नये. आपल्याकडे एक महिन्याचा पेट्रोल, डिझेलचा साठा आहे. पण विनाकारण जास्तीचं भरुन घेतलं, रांगा लावल्या तर त्यामुळे पुरवठ्यावर ताण निर्माण होतो. अशा प्रकारची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी नेहमीप्रमाणे पेट्रोल डिझेल भरावं," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

"जे काही कमर्शिअल गॅस सिलेंडर होतं, त्याचा पुरवठा जो 20 टक्क्यांवर गेला होता तो 40 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो आता 50 टक्क्यांवर जात आहे. त्यातही मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. ज्याप्रकारे भारताची डिप्लोमसी आणि मध्यसथी सुरु आहे ते पाहता पुढील काळात सुरळीत होईल अशी आशा करुयात," असं ते म्हणाले आहेत. 

'लॉकडाउन लागणार नाही'

"लॉकडाउन लागणार नाही हे केंद्रानं जाहीर केलं आहे. जे लोक अशा अफवा पसरवतील त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. मी स्पष्टपणे सांगतो अशा प्रकारची खोटी माहिती फेसबुक, एक्स किंवा सोशल मीडियावर टाकणं, खोट्या पोस्ट व्हॉट्सअवरुन फॉरवर्ड करणंही गुन्हा ठरेल. त्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरं जावं लागेल," असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Devendra Fadnavislockdownpetroldiesel

