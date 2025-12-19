Devendra Fadnavis on Kokate: माणिकराव कोकाटेंची खाती आता यापुढे...; CM देवेंद्र फडणवीसांनी केलं जाहीर

Devendra Fadnavis on Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो स्विकारत राज्यपालांकडे सुपूर्द केला. राज्यपालांनाही हा राजीनामा स्विकारला आहे. माणिकराव कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस मुंबईत दाखल झाले आहेत. मात्र माणिकराव कोकाटे उच्च रक्तदाबाच्या त्रासामुळे रुग्णालयात दाखल असल्याने त्यांना अटक कऱण्यासाठी डॉक्टरांकडून हिरवा कंदील मिळण्याची वाट पाहिली जात आहे. यादरम्यान माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं आहे.
"माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांच्या खात्यांची जबाबदारी अजित पवारांकडे सोपवण्यात आली आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
मिरा भाईंदरमध्ये बिबट्या दिसल्यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता त्यांनी सांगितलं की, "माहिती मिळताच तिथे टीम पोहोचली. हे सगळे वाढते प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. म्हणून आता आपण रेस्क्यू सेंटर्स मोठ्या प्रमाणात उभारण्याचं काम सुरु केलं आहे. बिबटेही आपण पकडत आहोत. रेस्क्यू सेंटर्स उभारुन बिबटे तिथे सोडणं महत्त्वाचं असून, त्यादृष्टीने काम सुरु आहे".
महायुतीचं जागावाटप चांगल्या पद्धतीने सुरु आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते महायुतीचं नीट जागावाटप करत आहेत. दोन दिवसांत ते पूर्ण होईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान महाबळेश्वर परिसरात 145 कोटींचा ड्रग्जचा साठा सापडला होता त्याच्यात एकनाथ शिंदेंचं नाव आणणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. "साताऱ्यात पोलिसांनी धाड टाकून ड्रग्जचा इतका मोठा साठा जप्त केला, त्यासाठी मी सर्वप्रथम पोलीस दलाचे अभिनंदन करतो. जो धंदा चालला होता, त्याचा पर्दाफाश पोलिसांनी केला. या प्रकरणात जाणीवपूर्वक एकनाथ शिंदेंचं नाव आणण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे, अयोग्य आहे, निषेर्धाह आहे. आतापर्यंत समोर आलेल्या पुराव्यात एकनाथ शिंदे यांच्या परिवाराचा संबंध दुरावन्याने आढळून आलेला नाही. आम्ही याप्रकरणाची पूर्ण चौकशी करत आहोत," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.