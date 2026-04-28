मीरा रोडमधील 'Lone Wolf' हल्ल्यावर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'इतर धर्मीयांना मारण्यासाठी...'

Devendra Fadnavis on Mira Road Lone Wolf Attack: मीरा रोडमध्ये 31 वर्षीय जैब झुबेर अन्सारीने दोन सुरक्षारक्षकांवर धार्मिक ओळख विचारत, कलम म्हणायला लावत हल्ला केल्याच्या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. हा 'लोन वुल्फ' (Lone Wolf) हल्ला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सखोल तपास करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. महाराष्ट्र पोलिसांचे दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) मीरा भाईंजर - वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या सहकार्याने या तपासाचं नेतृत्व करत होते. तपासासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेची (एनआयए) मदतही मागण्यात आली आहे.
जैब झुबेर अन्सारीने मीरा रोड येथील वॉकहार्ट हॉस्पिटलमागील अस्मिता ग्रेड मिशनच्या बांधकामाच्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी तैनात असणारे राजकुमार मिश्रा आणि सुब्रतो रमेश सेन या दोघांवर हल्ला केला. सुरक्षारक्षकांनी कलमा म्हणण्यास नकार दिला असता, अन्सारीने चाकू काढला आणि हल्ला केला. हल्ला केल्यानंतर त्याने घटनास्थळावरुन पळ काढला. नयानगर पोलिसांनी त्याला एका तासाच्या आत अटक केली.
त्याच्या घरातून जप्त केलेल्या कागदपत्रांमध्ये ‘जिहाद’, ‘गाझा’ आणि ‘आयसिस’ असे शब्द असल्याचं समजत आहे. संशयित हा एका कोचिंग सेंटरमधील रसायनशास्त्र आणि गणिताचा माजी शिक्षक आहे. अन्सारी 2019 पर्यंत अमेरिकेत शिकला होता आणि त्यानंतर तो भारतात परतला होता. घटनास्थळापासून जवळच असणाऱ्या स्मिता रीजन्सी इमारतीमधील घरात तो भाड्याने राहत होता.
"हे स्व कट्टरतावादाचं (Self Radicalisation) प्रकरण आहे. मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातून कट्टरतावादाचा जो प्रयत्न आहे, त्यातून हा आरोपी तयार झालेला दिसतो. याला केवळ काहीतरी जिहाद करायचा आहे, म्हणजे इतर धर्मींयांना मारायचं आहे या विचाराने पेटून त्याने हे कार्य केलं आहे. त्याला पकडण्यात आलं आहे. एटीएस आणि एनआयएची मदत घेऊन याच्या पाठीशी कोण आहे हेदेखील शोधण्यात येईल," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
पुढे ते म्हणाले, "त्याचं कुटुंब परदेशात आहे. ते अमेरिकेत आहे. हादेखील अनेक वर्ष अमेरिकेत राहिला आहे. येथे आल्यानंतर आधी कुर्ला आणि नंतर नवानगरला राहण्यास आला. याच्या पाठीमागे, लिंकमध्ये कोण आहे? अजून कोणी कट्टरतावादाने प्रभावित झाले आहेत का? हे तपासात समोर येईल".