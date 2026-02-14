English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ...तर ही परिस्थिती आली नसती, मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटनेवर CM देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

'...तर ही परिस्थिती आली नसती', मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटनेवर CM देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

शिवराज यादव | Updated: Feb 14, 2026, 05:19 PM IST
Devendra Fadnavis on Mumbai Metro Slab Collapse: मुंबईतील मुलुंड येथे मेट्रोचं काम सुरु असताना स्लॅब कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला असून, तिघे जखमी झाले आहेत. मुलुंड एलबीएस मार्गावर काँक्रीट पॅराफिटचा एक भाग अचानक कोसळला आणि या दुर्घटनेमध्ये एक रिक्षा आणि स्विफ्ट कारमधील एकाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नागरिकांचा संताप अनावर झाला आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांसाठी 5 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दोषींवर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन दिलं आहे. नागपुरात देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

"मुलुंडमधील अपघात दुर्दैवी आहे. काम सुरु असताना स्लॅब पडला आणि दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. कुटुंबांसोबत आमच्या प्रार्थना आहेत. जखमींची काळजी एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतली जाईल. हा जो प्रकार झाला आहे त्यात जी काळजी घेण्याची गरज होती ती घेतली की नाही हे पाहू. ती घेतली असती तर अशी परिस्थिती आली नसती. याला कोण जबाबदार आहे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तात्काळ जिथे काम सुरु आहे तिथे सुरक्षा ऑडिट करुन अशी घटना घडणार नाही याचा प्रयत्न करु. मृताच्या कुटुंबीयांना सरकारमधून मदत केली जाईल," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. 

मृताच्या वारसांना 5 लाखांची मदत जाहीर

मुंबईतील मुलुंड भागात मेट्रो बांधकामाचा स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून इतर काही जखमी झाले आहेत. या घटनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुःख व्यक्त केले असून या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मृताच्या वारसांना 5 लाख रुपये आर्थिक मदत राज्य सरकार देईल आणि जखमींच्या उपचाराचा खर्च राज्य सरकार करेल. जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, अशी प्रार्थना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे. 

एमएमआरडीएने काय सांगितलं?

MMRDA चे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी कारवाई करु असं उत्तर देत पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रसारमाध्यमांनी गराडा घालून त्यांना जाब विचारला असता त्यांनी उत्तर दिलं. "मिलन इन्फ्रा या कंपनीकडे कंत्राट होतं. मिलन इन्फ्रा कंत्राटदाराला 5 कोटीचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कामावर लक्ष ठेवणाऱ्या LGB & HILL या कंपनीला एक कोटींचा दंड ठोठावला आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार आहे. MMRDA आणि पालिकेचे अधिकारी दोषी सापडल्यास कारवाई करू. स्ट्रेचिंगच्या कारणामुळे Parapet Wall चा भाग कोसळला".

