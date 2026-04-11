  महाराष्ट्र बातम्या
  • वारकरी संप्रदायात धर्मांध शक्ती, म्हणणाऱ्या शरद पवारांना CM फडणवीसांनी दिलं उत्तर, त्यांचा निधर्मी पिंड...

'वारकरी संप्रदायात धर्मांध शक्ती', म्हणणाऱ्या शरद पवारांना CM फडणवीसांनी दिलं उत्तर, 'त्यांचा निधर्मी पिंड...'

Devendra Fadnavis on Sharad Pawar: वारकरी संप्रदायात प्रतिगामी लोकांची घुसखोरी झाली आहे. धर्मांध शक्तींना बळ देणारी मांडणी करतात, म्हणून आता आम्ही यादी करायला सुरुवात केली आहे असं शरद पवार म्हणाले आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना टीका केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 11, 2026, 07:47 PM IST
'वारकरी संप्रदायात धर्मांध शक्ती', म्हणणाऱ्या शरद पवारांना CM फडणवीसांनी दिलं उत्तर, 'त्यांचा निधर्मी पिंड...'

Devendra Fadnavis on Sharad Pawar: वारकरी संप्रदायात प्रतिगामी लोकांची घुसखोरी झाली आहे. धर्मांध शक्तींना बळ देणारी मांडणी करतात, म्हणून आता आम्ही यादी करायला सुरुवात केली आहे असं शरद पवार म्हणाले आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना शरद पवारांचा लेख अत्यंत चुकीचा आहे, त्यांनी असा लेख लिहिला याचं मला दु:ख असल्याचं म्हटलं आहे. वारकरी संप्रदायासंदर्भात त्यांच्याजवळ कदाचित योग्य माहिती नसावी असंही त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं. 

'वारकरी विचारांशी त्यांचा फार संबंध राहिलेला नाही'

"शरद पवारांचं महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान असंल तरी वारकरी विचारांशी त्यांचा फार संबंध राहिलेला नाही. ज्या प्रकारची चळवळ त्यांनी किंवा त्यांच्या अनुयायांनी महाराष्ट्रात उभी केली, ती एका प्रकारे निधर्मी होती. त्यांनीही अनेकदा धर्म मानत नाही किंवा पिंड निधर्मी आहे अशी कबुली दिली आहे. मला वाटतं त्यामुळे वारकरी संप्रदायासंदर्भात त्यांच्याजवळ कदाचित योग्य माहिती नसावी," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

'गुलाबी जॅकेट घातलं म्हणजे जबाबदार आहोत असं समजू नये', हर्षवर्धन सपकाळ यांचा पार्थ पवारांना टोला, 'परिपक्वतेच्या पारड्यात...'

 

'शरद पवारांचा लेख अत्यंत चुकीचा'

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "मध्यंतरीच्या काळात वारकरी संप्रदायात काही लोक शिरुन जो वारकरी विचार आहे त्याच्या विरोधात विचार मांडण्याचा प्रयत्न करत होते. अशा लोकांना वारकरी संप्रदायाने बाहेर काढलं. ही हजारो वर्षांची समृद्ध परंपरा आहे. मागील 800-900 वर्षाचा इतिहास पाहिला तर वारकरी विचार हा श्रद्धेचा, बंधूतेचा, भागवत धर्माची पताका घेत प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात चिताची शुद्धता झाली पाहिजे असा विचार करणारा आहे. पर्यावरणाशी साधर्म्य साधणारा आहे. शरद पवारांचा लेख अत्यंत चुकीचा आहे. त्यांनी असा लेख लिहिला याचं मला दु:ख आहे". 

'प्रत्येकाला आपलं मत अभिव्यक्त करण्याचा अधिकार'

लेख छापण्यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "प्रत्येकाला आपलं मत अभिव्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही साहित्य संमेलनात वेगवेगळी मतं येत असतात. कोणाी काय लेख लिहावा हा त्यांचा अधिकार आहे. साहित्य संमेलनाने ते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, देशाचे माजी कृषीमंत्री किंवा राजकीय क्षेत्रातील योगदान म्हणून लेख घेतला. त्यात काय लिहावं हा त्यांचा प्रश्न आहे". 

'...मी हवं तर यादी पाठवून देतो'

धर्मांध लोकांच्या यादीवर ते म्हणाले की, "त्यांना हवी असेल तर वारकरी विचाराच्या विरोधात जाऊन जे लोक वारकरी संप्रदायात विचार मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशा लोकांची यादी मी पाठवून देतो. काही लोक शिरले ज्यांना सुदैवाने वारकरी संप्रदायाने झिडाकारलं त्यांचा संबंध अर्बन नक्षल चळवळीशी पाहाचला मिळाला".

शरद पवार नेमकं काय म्हणाले आहेत ?

महिला शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना निमित्त प्रकाशित स्मरणिकेत पवारांनी लिहिलं आहे की, "वारकरी संप्रदायासारख्या समतेच्या चळवळीतही हे प्रतिगामी लोक घुसखोरी करू लागले आहेत. वारकरी संप्रदायामध्ये 60% लोक हे बोलताना धर्मांध शक्तींना अधिक बळ मिळेल अशा पद्धतीने मांडणी करतात. म्हणून आता आम्ही यादी करायला सुरुवात केली आहे. आता साधारण चाळीसएक लोक असे दिसतात की ते वारकरी संप्रदायांमध्ये कीर्तन प्रवचन यामधून पुरोगामी भूमिका मांडत असतात. त्यांची अत्यंत गरज आहे. दुर्दैवाने या प्रबोधनाच्या मार्गावर कुठे महिला दिसत नाहीत".

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

संसदेबाबेर दुर्मिळ क्षण! नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधींमध्ये...

भारत