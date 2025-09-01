'...तर तुमचं तोंड भाजेल'; CM देवेंद्र फडणवीसांनी सुप्रिया सुळेंना सुनावलं, म्हणाले 'उगाच सामाजिक...'

Devendra Fadnavis on Supriya Sule: सुप्रिया सुळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर सरकारने एक दिवसाचं अधिवेशन बोलवावं अशी मागणी केली आहे. सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी किंवा एका दिवसाचं अधिवेशन बोलवावं अशी माझी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे. जर कोणाचाच विरोध नसताना मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घ्यावा आणि हवा तो बदल करावा. 24 तास चर्चा करुन निर्णय घेऊन टाका असं त्यांनी म्हटलं आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना टोला लगावत सामाजिक प्रश्नावर पोळी भाजू नका असं म्हटलं आहे.
"सुप्रियांसहित सर्वांनी सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करावं, यामुळे आपलंच तोंड पोळतं हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. हा प्रश्न त्यांनी मराठा समाजाचे प्रश्न का चिघळले आणि तोडगा कोणी काढला याचा विचार करायला हवा. अडीच वर्षं यांचं सरकार असताना मराठा समाजासंदर्भात एकही निर्णय घेतला नाही. याउलट आमचं सरकार असताना निर्णय झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय पोळी भाजणं बंद केलं पाहिजे," असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
"मी प्रवासात असल्याने कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं हे ऐकलेलं नाही. जे समजलं आहे त्यानुसार कोर्टाने परवानगी देताना दिलेल्या अटी-शर्थी, तसंच रस्त्यावर जे सुरु आहे त्यासंदर्भात नाराजी जाहीर केली असून, काही निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्देशाचं पालन करणं प्रशासनाला क्रमप्राप्त असून त्याचं पालन केलं जाईल," असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं आहे.
"बैठकीत आम्ही सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला. तसंच जिथे मार्ग काढता येऊ शकतात ते कायदेशीररित्या कोर्टात कसे टिकवू शकतो यासंदर्भातही चर्चा झाली. त्यातील अधिकची माहिती मागितली आहे. कायदेशीर मार्ग शक्य असल्यास काढण्याची आमची मानसिकता आहे," असंही ते म्हणाले.
"कायदा सुव्यवस्था कोलमडली असं म्हणता येणार नाही. बंद आणि रास्ता रोको झाले तिथे पोलिसांनी काही मिनिटात परिस्थिती पूर्ववत केली. काही घटना भूषणावाह नाहीत अशा घडल्या आहे. आंदोलकांकडून अशा अपेक्षाा नाहीत. त्याचंही समर्थन होणार असेल तर महाराष्ट्राची संस्कृती कुठे चालली आहे हा प्रश्न आहे. आपण शिवरायांचं नाव सांगणारे आहोत. इतिहास सांगत असताना अशाप्रकारे वागलो तर छत्रपतींचा, त्यांच्या संस्कृतीचा अपमान करतोय का असा प्रश्न आहे. सरकारचा सामंजस्याने गोष्टी झाल्या पाहिजेत असा प्रयत्न असतो," असं त्यांनी सांगितलं.
"कोर्टाने कडक आदेश दिल्यानंतर आता कडक कारवाई करावी लागेल. सरकारला आडमुठेपणाची भूमिका घेता येत नाही. सरकार अहंकार ठेवत नाही. जो शक्य आहे तो मार्ग काढत आहोत. जर चर्चेला कोणी समोर आलं तर लवकर होईल. कायदेतज्ज्ञांनी आणि सुप्रीम कोर्टाने हा केंद्राच्या नाही तर राज्याच्या अख्त्यारित असल्याचं स्पष्ट केलं आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"पहिल्या दिवशी काही लोकांनी धुडगूस घातला त्यामुळे व्यापारी दुकानं बंद ठेवून गेले. यानंतर आम्हाला उपाशी ठेवण्याचा प्रयत्न झाला असे आरोप झाले. कोणीही व्यापाऱ्यांना तसं सांगितलं नसतं. नंतर आम्ही त्यांना पोलीस संरक्षण देऊ सांगितल्यानंतर दुकानं उघडी ठेवली आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं.
FAQ
1) मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर इतिहास काय आहे?
उत्तर: 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 10% आरक्षण दिले होते, परंतु 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले, कारण मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) नसल्याचे नमूद केले. सध्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी म्हणून OBC अंतर्गत आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलन सुरू आहे.
2) या आंदोलनाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम काय आहेत?
उत्तर: आंदोलनामुळे मराठा आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांच्यातील तणाव वाढला आहे. राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. याशिवाय, गणेशोत्सव आणि मुंबईतील व्यवसायांवरही परिणाम झाला आहे