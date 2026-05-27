Vidhan Parishad Election: महायुतीचं नेमकं कुठे अडलंय? CM फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले 'दोन जागांमुळे शिवसेना, NCP....'

Devendra Fadnavis on Vidhan Parishad Election: महायुतीमध्ये विधानपरिषद निवडणुकीवरुन रस्सीखेच सुरु असल्याचं दिसत आहे. महायुतीचा 12- 4 - 1 चा फॉर्म्युला शिवसेनेला अमान्य असल्याचं समजत आहे. दरम्यान महायुतीचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. दिल्लीमध्ये अमित शाह यांच्या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी दोन जागांवरुन अडलं असल्याची कबुली दिली. तसंच आमच्यात करार झाला असल्याचंही सांगितलं आहे. यासंदर्भात दिल्लीत कोणतीही बैठक होत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
महायुतीमधील तिढा सुटला आहे का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "मी कालही सांगितलं होतं की, आमचा जवळपास करार झाला आहे. फक्त शिवसेनेसोबत नाशिक आणि संभाजीनगरपैकी एक जागा मिळावी असा आमचा आग्रह आहे. राष्ट्रवादीने पुण्याची जागा मागितली आहे. या दोन गोष्टींवरुन आमचं अडलं आहे, जे आम्ही सोडवून घेऊ. कठीण पेपर संपला आहे, आता सोपा पेपर बाकी आहे. टीकमार्क झाल्यावर विषय संपेल".
उद्यापर्यंत चित्र स्पष्ट होईल का? यावर त्यांनी इतकी घाई कशाला? विधान परिषदत इतक्या लवकर गोष्टी होतात का? वेळेवर गोष्टी होतात असं उत्तर दिलं. दोनच जागांचा विषय आहे, तो आम्ही सोडवू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसंच दिल्लीत यासंदर्भात कोणतीही बैठक झालेली नाही. याची बैठक मुंबईतच होईल असंही त्यांनी सांगितलं.
आज रात्री मुख्यमंत्री भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची भेट घेणार आहेत. विधानपरिषदेच्या रस्सीखेचदरम्यान ही बैठक महत्वपूर्ण मानली जाते. सकाळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांना भेटले. विधान परिषदेच्या नावांची यादी राष्ट्रीय अध्यक्षांना सुपूर्द केली आहे. भाजपकडून एकूण 48 नावांची यादी देण्यात आली आहे.
त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष यांची भेट महत्वाची मानली जात आहे.
महायुतीचा 12-4-1 चा फॉर्म्युला शिवसेनेला अमान्य असल्याचं समजत आहे. ठाकरेंची शिवसेना सोडून भाजपसोबत आल्यानंतर शिवसेनेला सापत्य वागणूक दिली जात असल्याचा तसेच सत्तेत सगळ्यात कमी वाटा दिला जात असल्याची खंत एकनाथ शिंदे हे अमित शाह यांच्याकडे व्यक्त करणार असल्याची सूत्रांची माहीती आहे. विधान परिषदेवर शिवसेनेच्या वाट्याला आत्तापर्यंत 4 जागा आल्या आहेत.
ठाणे
नाशिक
यवतमाळ
परभणी
रायगड-रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग
नागपूर, वर्धा - चंद्रपूर - गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर - जालना, सातारा - सांगली, पुणे, जळगाव, नांदेड, भंडारा - गोंदिया, अमरावती, लातूर - धाराशीव - बीड, सोलापूर, अहिल्यानगर