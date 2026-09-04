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'आपल्या विचारांचा इतरांना त्रास...', मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विद्यानंद बापटांना दिला सल्ला, म्हणाले 'आशा आहे शुद्ध मराठीप्रमाणे....'

पुण्यातील विद्यानंद बापट सध्या राज्यभरात चर्चेत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांची दखल घेत मराठीचं कौतुक केलं आहे. याआधी देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध करत पोलीस संरक्षणाचे आदेश दिले होते. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 04, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:50 PM IST
'आपल्या विचारांचा इतरांना त्रास...', मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विद्यानंद बापटांना दिला सल्ला, म्हणाले 'आशा आहे शुद्ध मराठीप्रमाणे....'
Image Credit: मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विद्यानंद बापट यांना सल्ला

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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'आपल्या विचारांचा इतरांना त्रास...', मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विद्यानंद बापटांना दिला सल्ला म्हणाले 'आशा आहे शुद्ध मराठीप्रमाणे....'
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