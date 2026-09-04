'आपल्या विचारांचा इतरांना त्रास...', मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विद्यानंद बापटांना दिला सल्ला, म्हणाले 'आशा आहे शुद्ध मराठीप्रमाणे....'

पुण्यातील डीजेविरोधात ठाम भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट सध्या राज्यभरात चर्चेत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांची दखल घेतली आहे. आपल्या अस्खलित मराठीमुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांनाही अवाक करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्या मराठीचं देवेंद्र फडणवीसांनी कौतुक केलं आहे. याआधी देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध करत पोलीस संरक्षणाचे आदेश दिले होते. पुण्यात माध्यमांसमोर भूमिका मांडत असताना विद्यानंद बापट यांच्यावर संतोष चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने हल्ला केला. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.
विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीनंतर डीजेसंदर्भात तोडगा निघणार का? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "मी कालच या घटनेचा निषेध केला आहे. वेगवेगळे विचार, मतं असू शकतात. काही लोक या बाजूचे काही लोक त्या बाजूचे असू शकतात. पण हिंसा योग्य नाही. प्रत्येकाने आपला मुद्दा मांडला पाहिजे. एखादा सण, उत्सव साजरा करतो तेव्हा पारंपरिक पद्धतीने साजरा करता आला तर त्याचं महत्त्व अधिक असतं. पण वर्षानुवर्षे काही पद्धती पडतात. त्या बंद करत असताना फक्त कायद्याच्या बडग्याने न करता, लोकांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढणं महत्त्वाचं असतं".
पुढे ते म्हणाले की, "मी आजच पुणे आयुक्तांशी चर्चा केली असता, त्यांनी बऱ्याच गोष्टींवर एकमत झालं असल्याचं सांगितलं. विशेषत: ज्या गोष्टींचा लोकांना त्रास होतो, भूकंप आल्यासारखा आवाज येतो. अशा गोष्टी होऊ नयेत यावर सर्वांचं एकमत होत आहे. मला वाटतं की, यावेळी पुण्यातही गणेशोत्सवासह सर्व उत्सव पारंपारिक पद्धतीने साजरे होताना दिसतील. लोकांच्या सहभागाने डीजेचं जे स्तोम तयार झालं आहे ते कमी होताना किंवा संपताना दिसेल".
"धोरण एकदम तयार होणार नाही. चर्चेतून हे घडवायचं आहे. चर्चा केल्यानंतर 90 ते 95 टक्के लोक तयार होतात हा अनुभव आहे. ते झाल्यानंतर आदेश काढायचा असं काम चालू आहे. दिशा पक्की आहे की, पारंपारिकतेकडे किंवा प्रचंड ध्वनीप्रदूषणापासून दूर जायचं आहे," अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी विद्यानंद बापट यांच्या मराठीचं कौतुक करताना बापट किंवा इतर कोणीही अशी भाषा बोलतात तेव्हा आनंद वाटतो असं म्हटलं. "त्यांचं मराठी ट्रेंडिंग आहे. मराठीच्या शुद्धतेचा नमुना बापट यांच्या बोलण्यात पाहायला मिळतो. जशी फार सुंदर शुद्ध मराठी ते वापरतात, जी पाहून आपल्याला आनंद होतो, तर विचार मांडतानाही त्या विचारांचा इतरांना फार त्रास होणार नाही आणि शुद्ध मराठीत मांडतो तसं सर्वसमावेशक पद्धतीने मांडतील अशी आशा करतो," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.