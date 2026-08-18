मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची तुकाराम मुंढेंना शाबासकी, म्हणाले, 'एफडीए राज्यभरात...'

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात अन्नभेसळविरोधात एफडीएने मोठी मोहिम उघडली आहे. राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, डेअरी आणि अन्न उत्पादक कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणावर छापे व तपासण्या सुरू केल्या आहेत. दूध, पनीर, आणि इतर खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी त्यांनी कठोर पावले उचलली असून अनेक जणांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या या मोहिमेवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तुकाराम मुंढे यांचे अप्रत्यक्षरित्या कौतुक केले आहे. आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी एफडीएच्या कारवाईबाबत भाष्य केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, 'एफडीए राज्यभरात चांगली कामगिरी करतेय. अन्नभेसळीमुळं लोकांच्या जीवाला धोका असतो. त्यांचं आरोग्य धोक्यात येते. त्यामुळं याविरोधात कारवाईची गरज होती. ती कारवाई होतेय,आणि या पुढेही एफडीएची कारवाई राज्यात सुरूच राहिल.'
पुण्यात मेट्रोच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान मोदी येणार, अशी चर्चा असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी यावर उत्तर दिलं आहे. 'काल जेव्हा मी पंतप्रधान मोदींना भेटलो. तेव्हा शिवाजीनगर ते हिंजवडी ही मेट्रो आहे ती जवळपास पूर्ण झाली असून त्याचा एक टप्पाचे उद्घाटन आपण करु शकतो. सध्या चाचण्या सुरू आहेत. चाचण्या झाल्यानंतर मेट्रोचे उद्घाटन करण्यात येईल. पण मी आधीच पंतप्रधान मोदींना उद्घटनासाठी आमंत्रण दिलं आहे. आशा आहे की ते येतील, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
'जर आपण आकडे पाहिले तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जगभरातील 20व्या स्थानी आहे. आपला भारत देश पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. या प्रकारेच ग्रोथ वाढत राहिली तर पुढील काही वर्षात सिंगापूर आणि युएई दोन्ही अर्थव्यवस्थेला आपण मागे टाकू, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लाडक्या बहिणींना भेट दिली आहे. धर्म स्वातंत्र्य कायदा हा रक्षाबंधन म्हणजे 28 ऑगस्ट 2026 पासून महाराष्ट्रात अंमलात येईल. कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येईल.