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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची तुकाराम मुंढेंना शाबासकी, म्हणाले, 'एफडीए राज्यभरात...'

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचं कौतुक केले आहे. तसंच, यापुढेही राज्यभरात एफडीएच्या कारवाईबाबत स्पष्ट केलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:15 PM IST
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची तुकाराम मुंढेंना शाबासकी, म्हणाले, 'एफडीए राज्यभरात...'
Image Credit: Chief Minister Devendra Fadnavis praises Tukaram Munde

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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