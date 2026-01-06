69 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्यानंतर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'देशाच्या संसदेत...'

Devendra Fadnavis on Unopposed Candidates: राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा निकाल 16 जानेवारीला लागणार असून, त्याआधीच तब्बल 69 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे बिनविरोध निवडून आलेल्यांमध्ये भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना आमदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. यामुळे विरोधक टीका करत असून पैशांचं आमिष दाखवल्याचा आणि उमेदवारांना धमकावल्याचा आरोप करत आहेत. लोकशाहीत अशाप्रकारे उमेदवार जिंकणं धोकादायक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. यादरम्यान आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना उत्तर दिलं आहे.
विरोधकांच्या बिनविरोध निवडीच्या आरोपावर देवेंद्र फडणवीसांनी प्रहार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी धुळ्यातील विरोधकांना प्रत्युत्तर देत म्हटलं की, "देशाच्या संसदेत आतापर्यंत 35 खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यातील 33 खासदार काँग्रेसच्या काळात आले, तेव्हा लोकशाही जिवंत होती. धुळ्यात चार नगरसेवक बिनविरोध आले, तर लोकशाही धोक्यात आली का?"
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत यंदा बिनविरोध उमेदवारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आधी हे विजय दुर्मीळ असताना मात्र यंदा त्यात मोठी वाढ झाली असून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या कमी होती. मागील निवडणुकीत 11 , तर त्याआधी 10 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत ही संख्या 69 पर्यंत पोहोचली आहे.
यापैकी जवळपास सर्व जागा सत्ताधारी महायुतीला मिळाल्या असून, फक्त एक जागा मालेगावमधील इस्लाम पार्टीला गेली. भाजपाला सर्वाधिक फायदा झाला असून, पक्षाच्या 44 उमेदवारांनी बिनविरोध विजय मिळवला. एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेला 22, तर अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला 2 जागा बिनविरोध मिळाल्या.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (केडीएमसी) सर्वाधिक 22 जागांवर बिनविरोध विजय झाले. यापैकी 15 भाजपला, तर 7 शिवसेनेला मिळाल्या. केडीएमसी हा महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा बालेकिल्ला आहे. जळगावमध्येही 12 जागा बिनविरोध गेल्या असून, भाजपा आणि शिवसेनेला प्रत्येकी 6 विजय मिळाले आहेत.